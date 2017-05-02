В офисе Федерации хоккея Беларуси состоялось совместное заседание судейского и дисциплинарного комитетов, комиссии спортсменов, отдела по проведению соревнований, а также отдела развития и детско-юношеского хоккея ассоциации. На нем вынесены наказания игрокам и тренерам по следам массовой драки на международном турнире в Чехии , когда хоккеисты юношеской команды «Брест» после игры со сверстниками из «Кошице», состоявшейся 12 апреля, напали на судью.

Видео: Ponte records

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На видеокадрах видно, что после завершения встречи игрок «Бреста» под номером 88 сначала с протянутой рукой сквозь толпу хоккеистов протискивается к судье и затем жмет арбитру руку. Но затем началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку. Представители команд и сотрудники арены безуспешно пытались остановить побоище, которое стало затихать лишь после того, как драчуны устали махать кулаками. Когда массовая драка между командами начала затухать, два игрока «Бреста» (88-й номер и его партнер под 77-м) устремились в погоню за судьей. Хоккеист под 88-м номером настиг арбитра и сбил его с ног. Судья вынужден был принять вызов и ответил игроку, а затем даже натянул тому майку на голову. Остальные же хоккеисты с трудом сдержали игрока под номером 77, который также рвался, чтобы напасть на арбитра. Активно участвовал в стычках и игрок под 95-м номером.

Рассмотрев итоги расследования инцидента и заслушав объяснения руководителя клуба «Брест» Сергея Щипанова и тренера юношеской команды Василия Хевука, дисциплинарный комитет федерации хоккея вынес дисциплинарные наказания наставнику и шести хоккеистам, сообщает пресс-служба ФХБ.

Самые жесткие санкции применены к зачинщикам драки и игрокам, напавшим на судью. Алексей Селивоник (№ 88), Никита Мурашко (№ 77) и Владислав Комендантов (№ 95) дисквалифицированы до 1 января 2018 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона-2017/18.

Условная дисквалификация автоматически вступает в силу при наложении на указанных лиц большого дисциплинарного штрафа и получении рапорта от судей, инспекторов, руководителя либо сотрудников отдела развития и детско-юношеского хоккея ассоциации о совершенном нарушении во время участия в соревнованиях (после рассмотрения нарушения судейским комитетом ассоциации).

Кирилл Нелюбович (№ 91) дисквалифицирован до 1 декабря 2017 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.

Владислав Журавлев (№ 83) и Дмитрий Коробейко (№ 18) дисквалифицированы до 1 ноября 2017 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.

Наказанные хоккеисты отстранены от участия в составе команд белорусских специализированных учебно-спортивных учреждений (клубов) в соревнованиях по хоккею, проводимых на территории Беларуси и за рубежом.

Тренер-преподаватель Василий Хевук «за неудовлетворительную воспитательную работу с командой, отсутствие мер по упреждению инцидента» дисквалифицирован с отстранением от руководства командами белорусских специализированных учебно-спортивных учреждений (клубов) в соревнованиях по хоккею, проводимых на территории Беларусь и за рубежом до 1 января 2018 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.

О принятых на заседании решениях будут проинформированы Министерство спорта и туризма Беларуси, Брестский областной исполком, хоккейный клуб «Брест».

Специализированным учебно-спортивные учреждениям Беларуси будет указано на недопустимость подобных ситуаций в будущем.

Отделу развития и детско-юношеского хоккея ассоциации рекомендовано разработать и подать на утверждение дисциплинарный регламент проведения соревнований среди юниоров и юношей на территории Беларуси, а также разработать регламент участия команд специализированных учебно-спортивных учреждений в соревнованиях за границей с ужесточением существующих дисциплинарных норм — для повышения игровой дисциплины участников соревнований.