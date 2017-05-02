|
ФХБ наказала 16-летних хоккеистов "Бреста" за нападение на судью на турнире в Чехии
В офисе Федерации хоккея Беларуси состоялось совместное заседание судейского и дисциплинарного комитетов, комиссии спортсменов, отдела по проведению соревнований, а также отдела развития и детско-юношеского хоккея ассоциации. На нем вынесены наказания игрокам и тренерам по следам
Видео:
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Рассмотрев итоги расследования инцидента и заслушав объяснения руководителя клуба «Брест» Сергея Щипанова и тренера юношеской команды Василия Хевука, дисциплинарный комитет федерации хоккея вынес дисциплинарные наказания наставнику и шести хоккеистам, сообщает
Самые жесткие санкции применены к зачинщикам драки и игрокам, напавшим на судью. Алексей Селивоник (№ 88), Никита Мурашко (№ 77) и Владислав Комендантов (№ 95) дисквалифицированы до 1 января 2018 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона-2017/18.
Кирилл Нелюбович (№ 91) дисквалифицирован до 1 декабря 2017 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.
Владислав Журавлев (№ 83) и Дмитрий Коробейко (№ 18) дисквалифицированы до 1 ноября 2017 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.
Наказанные хоккеисты отстранены от участия в составе команд белорусских специализированных учебно-спортивных учреждений (клубов) в соревнованиях по хоккею, проводимых на территории Беларуси и за рубежом.
Тренер-преподаватель Василий Хевук «за неудовлетворительную воспитательную работу с командой, отсутствие мер по упреждению инцидента» дисквалифицирован с отстранением от руководства командами белорусских специализированных учебно-спортивных учреждений (клубов) в соревнованиях по хоккею, проводимых на территории Беларусь и за рубежом до 1 января 2018 года с условной дисквалификацией до окончания спортивного сезона 2017/18.
О принятых на заседании решениях будут проинформированы Министерство спорта и туризма Беларуси, Брестский областной исполком, хоккейный клуб «Брест».
Специализированным учебно-спортивные учреждениям Беларуси будет указано на недопустимость подобных ситуаций в будущем.
Отделу развития и детско-юношеского хоккея ассоциации рекомендовано разработать и подать на утверждение дисциплинарный регламент проведения соревнований среди юниоров и юношей на территории Беларуси, а также разработать регламент участия команд специализированных учебно-спортивных учреждений в соревнованиях за границей с ужесточением существующих дисциплинарных норм — для повышения игровой дисциплины участников соревнований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вынесены наказания игрокам и тренерам по следам массовой драки на международном турнире в Чехии, когда хоккеисты юношеской команды "Брест" напали на судью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии