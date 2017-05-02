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Кузьмин: за прогулку по тоннелю составлен административный протокол

03.05.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности происшествия ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

"Около 18 часов молодой человек неожиданно спрыгнул на рельсы и пошел вглубь тоннеля. Об этом диспетчер узнал благодаря сработке устройства контроля прохода в тоннель. Это так называемый прибор УКПТ", — рассказал Кузьмин.

В связи с обнаружением постороннего в тоннеле метро было принято решение тут же снять напряжение на путях, а в тоннель были отправлены сотрудники милиции и службы безопасности метрополитена, которые и задержали нарушителя.

Кузьмин: за прогулку по тоннелю составлен административный протокол
© Sputnik/
Минчанин более 15 минут бегал по тоннелю столичного метро

Личность мужчины установлена. Это минчанин 1989 года рождения. Мотивы поступка молодого человека пока неизвестны, их в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

Представитель метрополитена подчеркнул, что в отношении нарушителя сотрудниками милиции составлен административный протокол.

"Задержка движения поездов на второй линии метро составила порядка 19 минут. Были, конечно, жалобы со стороны пассажиров, но это тот форс-мажор, который мы предвидеть никак не могли", — подчеркнул представитель метрополитена.

Беседу с пресс-секретарем Минского метрополитена Андреем Кузьминым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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