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Взрыв у посольства США в Кабуле: кадры с места происшествия

03.05.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Террорист-смертник в среду привел в действие взрывное устройство на маршруте следования автомобилей конвоя НАТО. В результате погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, более двух десятков пострадали.

Взрыв у посольства США в Кабуле: кадры с места происшествия
© Sputnik Игорь Маслов
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Также стало известно, что ранения получили трое военнослужащих НАТО.

Ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная во многих странах террористическая группировка "Исламское государство".

Новая миссия НАТО находится в Афганистане с января 2015 года. По соглашению альянса и Афганистана, в стране находятся около 12 тысяч военнослужащих, которые консультируют афганских коллег.

 
 
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Мощный взрыв прогремел у посольства США и поселения миссии НАТО в Кабуле. Смотрите на видео, как выглядит место, где взорвались автомобили военного конвоя.

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