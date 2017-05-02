Террорист-смертник в среду привел в действие взрывное устройство на маршруте следования автомобилей конвоя НАТО. В результате погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, более двух десятков пострадали.



© Sputnik Игорь Маслов Автомобиль ОБСЕ подорвался на мине в Донбассе, погиб один человек

Также стало известно, что ранения получили трое военнослужащих НАТО.

Ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная во многих странах террористическая группировка "Исламское государство".

Новая миссия НАТО находится в Афганистане с января 2015 года. По соглашению альянса и Афганистана, в стране находятся около 12 тысяч военнослужащих, которые консультируют афганских коллег.