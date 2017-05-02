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Взрыв у посольства США в Кабуле: кадры с места происшествия
03.05.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Террорист-смертник в среду привел в действие взрывное устройство на маршруте следования автомобилей конвоя НАТО. В результате погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, более двух десятков пострадали.
© Sputnik Игорь Маслов
Также стало известно, что ранения получили трое военнослужащих НАТО.
Ответственность за теракт уже взяла на себя запрещенная во многих странах террористическая группировка "Исламское государство".
Новая миссия НАТО находится в Афганистане с января 2015 года. По соглашению альянса и Афганистана, в стране находятся около 12 тысяч военнослужащих, которые консультируют афганских коллег.
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Мощный взрыв прогремел у посольства США и поселения миссии НАТО в Кабуле. Смотрите на видео, как выглядит место, где взорвались автомобили военного конвоя.
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