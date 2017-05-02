Уже до конца текущего года Mercedes G-класса должен сменить поколения. Поддержать интерес к нынешней версии «ветерана» швабы решили с помощью двух новых спецверсий внедорожника.





Во-первых, это «заряженные» версии G63 и G65 из AMG-линейки в исполнении Exclusive Edition, которые в Германии оценили в 163 тысячи и 287 тысяч евро соответственно. В последнем случае оснащенный 6-литровым V12 (630 сил и 1000 Нм крутящего момента) внедорожник оказывается второй по дороговизне моделью в нынешнем ряду Mercedes. Больше стоит только монументальный G650 Landaulet, за который просят около полумиллиона евро.





Из основных особенностей «геликов» в комплектации Exclusive Edition — элементы защиты днища и оригинальные накладки на боковые пороги из нержавеющей стали, 21-дюймовые пятиспицевые колесные диски черного матового цвета, доступный исключительно для этой версии новый вариант окраски кузова AMG Monza Grey Magno и окрашенный в цвет кузова кожух запаски на задней двери. Салон внедорожников отделан двухцветной кожей наппа (разумеется, доступны различные цветовые комбинации), сиденья приукрашены ромбовидной прострочкой.





Второй особый вариант исполнения G-класса — Designo Manufaktur Edition — чуть проще, и предлагается для модификаций G350d и G500. По сути, это рекомендованный набор дополнительного оборудования (включает внешний декор, спортивный руль, вставки под «рояльный лак» и т.д.) — как отмечают в Mercedes, если заказывать эти опции по отдельности, то в итоге внедорожники окажутся на 24% дороже.





Прием заказов на обе спецверсии G-класса уже начался, но в Европе первые покупатели получат внедорожники только в сентябре.