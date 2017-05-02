"Кайман" разработан на ОАО "140 ремонтный завод", предназначение броневика — разведка и диверсионные операции. Причем 90% узлов и агрегатов машины сделаны в Беларуси.



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Ранее сообщалось, что испытания "Кайманов" будут проводиться в феврале-марте этого года , а сами броневики примут участие в параде на День независимости 3 июля в Минске.

О белорусской разработке позитивно высказался и американский киноактер Дольф Лундгрен, который во время своего визита в Беларусь прокатился на "Каймане" . Ходили даже слухи, что герой "Универсального солдата" собирается купить один из броневиков.