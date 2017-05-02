|
Видеофакт: любимчик Лундгрена "Кайман" проходит испытания
03.05.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь
"Кайман" разработан на ОАО "140 ремонтный завод", предназначение броневика — разведка и диверсионные операции. Причем 90% узлов и агрегатов машины сделаны в Беларуси.
© Sputnik Руслан Кривобок
Ранее сообщалось, что испытания "Кайманов"
О белорусской разработке позитивно высказался и американский киноактер Дольф Лундгрен, который во время своего визита в Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новейший броневик "Кайман", разработанный в Беларуси, в скором времени могут принять на вооружение в войсках. Смотрите на видео, как бронемашина проходит испытания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии