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Видеофакт: любимчик Лундгрена "Кайман" проходит испытания

03.05.2017 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Кайман" разработан на ОАО "140 ремонтный завод", предназначение броневика — разведка и диверсионные операции. Причем 90% узлов и агрегатов машины сделаны в Беларуси.

Видеофакт: любимчик Лундгрена "Кайман" проходит испытания
© Sputnik Руслан Кривобок
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Ранее сообщалось, что испытания "Кайманов" будут проводиться в феврале-марте этого года, а сами броневики примут участие в параде на День независимости 3 июля в Минске.

О белорусской разработке позитивно высказался и американский киноактер Дольф Лундгрен, который во время своего визита в Беларусь прокатился на "Каймане". Ходили даже слухи, что герой "Универсального солдата" собирается купить один из броневиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Новейший броневик "Кайман", разработанный в Беларуси, в скором времени могут принять на вооружение в войсках. Смотрите на видео, как бронемашина проходит испытания.

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