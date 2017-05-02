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Видеомост, посвященный историческому наследию Победы
03.05.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Девятого мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы в войне с фашистской Германией. Эта памятная дата отмечается во многих странах бывшего Советского Союза.
Однако, несмотря на столь значительные сроки, отделяющие нас от этой памятной даты, до сих пор не утихают споры о влиянии этого события на последующий ход истории, масштабах и значении исторического наследия Победы. 4 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост, посвященный историческому наследию Победы.
О том, как оцениваются события более чем семидесятилетней давности, в столицах стран — наследниц Великой Победы расскажут:
В Минске:
В Баку:
В Тбилиси:
В Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 4 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Беларусь - Азербайджан - Грузия - Молдова, на котором эксперты обсудят историческое значение победы...
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