Девятого мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы в войне с фашистской Германией. Эта памятная дата отмечается во многих странах бывшего Советского Союза.

Однако, несмотря на столь значительные сроки, отделяющие нас от этой памятной даты, до сих пор не утихают споры о влиянии этого события на последующий ход истории, масштабах и значении исторического наследия Победы. 4 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост, посвященный историческому наследию Победы.

О том, как оцениваются события более чем семидесятилетней давности, в столицах стран — наследниц Великой Победы расскажут:

В Минске:

член Парламентского собрания Беларуси и России, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета Галина БОЛСУН.

В Баку:

директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана Ризван ГУСЕЙНОВ.

В Тбилиси:

научный сотрудник Института политологии университета Илии Гия СИАМАШВИЛИ.

В Кишиневе:

историк, политолог Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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