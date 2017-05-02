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Видеомост, посвященный историческому наследию Победы

03.05.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Девятого мая будет отмечаться 72-я годовщина Победы в войне с фашистской Германией. Эта памятная дата отмечается во многих странах бывшего Советского Союза.

Однако, несмотря на столь значительные сроки, отделяющие нас от этой памятной даты, до сих пор не утихают споры о влиянии этого события на последующий ход истории, масштабах и значении исторического наследия Победы. 4 мая в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост, посвященный историческому наследию Победы.

О том, как оцениваются события более чем семидесятилетней давности, в столицах стран — наследниц Великой Победы расскажут:

В Минске:

  • член Парламентского собрания Беларуси и России, доцент кафедры истории России Белорусского государственного университета Галина БОЛСУН.

В Баку:

  • директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана Ризван ГУСЕЙНОВ.

В Тбилиси:

  • научный сотрудник Института политологии университета Илии Гия СИАМАШВИЛИ.

В Кишиневе:

  • историк, политолог Борис ШАПОВАЛОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в среду, 03мая, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 4 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Беларусь - Азербайджан - Грузия - Молдова, на котором эксперты обсудят историческое значение победы...

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