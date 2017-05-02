

Автономное отопление и снабжение горячей водой загородного дома — разумное решение, которое выбирают владельцы недвижимости. Преимущества налицо: экономия денежных средств, возможность самому решать, когда отапливать помещение, а когда нет, горячая вода 12 месяцев в году. Недостатки — высокая стоимость отопительного оборудования и его установки (система окупается за 3–4 года, в среднем), дополнительные расходы на профилактические работы, возникновение некоторых проблем в работе устройств при перебоях с подачей газа. Хотите купить котел ? Закажите его в нашем каталоге! А пока разберемся с их разновидностями и особенностями.

Газовые котлы: как выбрать?





Выбирая оборудование для отопления жилого помещения, учитывают его площадь (на 10 м2 — 1 кВт, высота потолков — 2,5 м). Во внимание принимают и мощность теплых полов, если таковые имеются. Небольшой запас оставляют на возможные новые подключения. Перед тем как купить котел, нужно решить для себя каким он будет:

одноконтурным (только отопление) или двухконтурным (отопление+горячая вода);

настенным или напольным. Для последних лучше оборудовать отдельное помещение;

с закрытой или открытой камерой сгорания (требуется установка дымохода);

энергозависимым или независимым от электроэнергии.

Учитывайте эти параметры, тогда сможете купить котел, который идеально подойдет для вашего коттеджа или дома.

Особенности выбора настенного газового нагревателя





Настенные модели идеально подходят для помещений до 250 м2. Их преимущества — доступная цена, компактность, отсутствие необходимости в обустройстве отдельного помещения, простота монтажа, возможность оборудования системы коаксиальным дымоходом. Если площадь вашей недвижимости больше, разумнее купить котел напольный.

Что такое газовые конденсационные котлы?





Газовые конденсационные установки имеют повышенный КПД по сравнению с традиционными конвекционными моделями. Они экономичнее расходуют газ (за сезон — до 30 %), сокращают объем вредных выбросов, компактны. Их недостатки — высокая стоимость как оборудования, так и его обслуживания, ремонта, необходимость борьбы с конденсатом, слабый прогрев воздуха. Купить котел конденсационный лучше в помещение с теплыми полами. В других случаях большого преимущества от его использования вы не получите.

Помимо газа в них используется и жидкое топливо. Оно должно быть очень качественным. Эффективность жидкотопливных моделей ниже, чем у газовых аналогов.

Что такое одноконтурные газовые котлы?





Одноконтурные агрегаты предназначены для обогрева помещений. Внутри у них установлен 1 теплообменник. У двухконтурников в корпусе 2 теплообменника. Один используется для нагрева радиаторов, другой — для снабжения жильцов горячей водой. Для обеспечения ГВС в дополнение к одноконтурному котлу подключают бойлер. Такое решение экономически менее выгодно. Проще купить котел двухконтурный.

Как работают двухконтурные газовые котлы?





Двухконтурные модели имеют первичный и вторичный теплообменник. Первый подключается к системе отопления. Вода, проходя через него, нагревается и поступает в радиаторы. Второй теплообменник нагревает воду для бытовых нужд — к нему подключается контур ХВС. При включении крана происходит переключение трехходового клапана, начинается нагрев вторичного теплообменника, который в свою очередь отдает тепло воде. В этот момент температура в батареях снижается. Тем, кто не хочет ждать определенное время, пока вода нагреется, стоит купить котел с функцией «Быстрый старт». Теплообменник у него поддерживается в нагретом состоянии.

Парапетные котлы





Купить котел парапетный можно в квартиру или загородный дом небольшой площади. В основном представлены конструкции мощностью до 16 кВт. Они обеспечивают более надежную работу системы отопления и проще в эксплуатации. Преимущества: закрытая камера сгорания, отсутствие вертикального дымохода, компактность, энергонезависимость.

Как установить газовые котлы?





Установка производится мастерами специализированных фирм. Перед монтажом должны быть получены все разрешения. Настенные модели размещаются в любом помещении, закрепляются на металлической планке. Напольные агрегаты располагают в отдельном помещении с полами, выполненными из негорючего материала. Процесс монтажа включает следующие этапы: соединение с системой отопления, газовой магистралью, трубами забора воздуха и отвода продуктов горения, электрические работы, присоединение термостата, таймера, датчика уличной температуры, настройка работоспособности систем, ввод в эксплуатацию.

Твердотопливные котлы





Особенностью работы твердотопливного котла является выделение энергии и тепла во время горения твердого топлива.

Пеллетные котлы





Хорошая альтернатива газовому оборудованию — пеллетные котлы. В качестве топлива в них используются пеллеты — спрессованные отходы, остающиеся в процессе обработки древесины. По теплоотдаче они эффективнее дров, дают небольшой объем сажи и золы.

Такое оборудование оснащено бункером для топлива. Одной закладки хватает на 5-10 дней работы. Автоматика регулирует розжиг и подачу пеллет. Для сжигания дров в топке размещают колосниковую решетку, розжиг выполняют вручную.

Пиролизные котлы





Купить котел, в основе работы которого лежит процесс пиролиза, выгодно потому, что топливо в нем горит дольше, чем не могут «похвастаться» другие твердотопливные агрегаты. Также котлы производят меньше золы, выбросов углекислого газа, бесшумны, потребляют мало электроэнергии. Они имеют 2 камеры: в первой происходит тление дров, при котором выделяется газ, затем он поступает во вторую камеру и там перемешивается с воздухом. За счет этого КПД увеличивается.

Как выбрать электрический отопительный нагреватель?





Электрические котлы экономически менее выгодны, чем газовые аналоги из-за высокой стоимости электроэнергии. При выборе учитывают мощность, необходимую для комфортного прогрева помещения, тип нагревательного элемента, теплоносителя, способ подключения (двух- или трехфазный), комплектацию, личные предпочтения. Существует 3 разновидности электрических нагревателей: электродные, тэновые, индукционные.

Индукционные устройства надежны, безопасны в использовании, в качестве теплоносителя «принимают» не только воду, но и другие жидкости, имеют высокую стоимость.

Электродные модели работают только с водой определенного состава, останавливаются при ее утечке, требуют регулярной проверки ее качества, замены электродов со временем, надежного заземления, компактны.

Тэновые устройства не подвержены утечке тока, но со временем теплоотдача от них уменьшается, а потребление электроэнергии увеличивается, плюс появляется необходимость в удалении накипи. Они оснащены аппаратурой, регулирующей работу в автоматическом режиме.

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