Компания Sony Pictures обнародовала на YouTube-канале первый трейлер фильма «Темная башня». Выход ленты в прокат ожидается 3 августа этого года, сообщает Корреспондент.net .





Лента основана на сюжете книги американского писателя Стивена Кинга, вошедшей в цикл о «Темной Башне». Данный цикл совмещает в себе сразу несколько жанров — фэнтези, фантастику, вестерн и ужасы.

Главные роли в картине исполняют Идрис Эльба (Роланд Дискейн) и Мэтью Макконахи (Рэндалл Флэгг). Режиссером фильма выступил Николай Арсель.

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Выход фильма в прокат ожидается 3 августа 2017 года.

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