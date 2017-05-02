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Первый трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу вышел в Сеть
Компания Sony Pictures обнародовала на YouTube-канале первый трейлер фильма «Темная башня». Выход ленты в прокат ожидается 3 августа этого года, сообщает
Лента основана на сюжете книги американского писателя Стивена Кинга, вошедшей в цикл о «Темной Башне». Данный цикл совмещает в себе сразу несколько жанров — фэнтези, фантастику, вестерн и ужасы.
Главные роли в картине исполняют Идрис Эльба (Роланд Дискейн) и Мэтью Макконахи (Рэндалл Флэгг). Режиссером фильма выступил Николай Арсель.
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Компания Sony Pictures обнародовала на YouTube-канале первый трейлер фильма "Темная башня". Выход ленты в прокат ожидается 3 августа этого года.
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