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В 55 районах Беларуси средняя зарплата меньше 300 долларов

03.05.2017 14:02 — Разное | БДГ  
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Средняя мартовская зарплата белорусов составила почти 771 рубль, однако обещаемые властями 500 долларов, а тем более 1000 рублей, получали лишь немногие.

При этом средняя зарплата в самом бедном Шарковщинском районе была менее 240 долларов, или 447,2 рубля. Менее 500 рублей также получали в среднем жители Бешенковичского (483,3 рубля),  Мстиславского (485,6), Миорского (488,2), Ушачского (489,9), Лоевского (492,7), Шумилинского (495,5), Лиозненского (497,8), Кормянского (498,9) и Сенненского районов (499,9), передает TUT.by.

Из самых бедных районов семь находятся в Витебской области, два - в Гомельской и один в Могилевской.

При этом только в одном районе Беларуси в марте зарабатывали больше 1000 рублей – Солигорском, в котором получали в среднем 1042 рубля, или 550 долларов. Больше получали только жители Минска — 1 118,1 рубля, или 591 доллар. Близок к 1000 рублей также Минский район, где средняя зарплата в марте была 924,9 рубля.

Всего же только в 55 районах Беларуси из 118 в марте получали менее 300 долларов.

Реальная зарплата в марте к марту 2016 года больше всего упала в Солигорском районе - на 6,2%. Она также сократилась в Калинковичском, Дрогичинском, Дрибинском, Мядельском, Миорском, Бешенковичском районах, в Новополоцке и Минске. В остальных районах этот показатель вырос, больше всего в Крупском районе - на 12,8%.

Напомним, что средняя зарплата в марте сильно выросла по стране после февральского падения. Вместе с очередной месячной ревальвацией рубля к доллару это позволило значительно увеличить долларовый эквивалент средней зарплаты, до максимального за более чем 1,5-года значения – 412 долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя мартовская зарплата белорусов составила почти 771 рубль, однако обещаемые властями 500 долларов, а тем более 1000 рублей, получали лишь немногие. При этом...

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