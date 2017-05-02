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Петр Порошенко подписал закон, который дает возможность присвоить звание Героя Украины иностранцам, участвовавшим в Майдане.

Соответствующая информация размещена на сайте администрации главы украинского государства.

"Соответствующим законом устанавливается, что звание Героя Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014)", – отметили в пресс-службе президента.

В частности, орденами Героев Небесной Сотни Порошенко наградил трех иностранцев, погибших на "майдане", – гражданина Беларуси Михаила Жизневского и граждан Грузии Зураба Хурция и Давида Кипиани, сообщает ТАСС .

Документ о внесении соответствующих изменений в закон "О государственных наградах Украины" был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года.