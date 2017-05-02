Четыре года назад американский военный фотограф Хильда Клейтон погибла во время учений в Афганистане. В начале мая официальное издание вооруженных сил Stars and Stripes рассказало ее историю и опубликовало последний снимок.



Фото: Армия США

Инцидент произошел 2 июля 2013 года в области Карагани на юге Афганистана. 22-летняя Клейтон была прикомандирована к дивизии на оперативной базе Гамбери как специалист по визуальной информации.

Девушка присутствовала на аттестационных стрельбах минометных расчетов афганской армии. Ей нужно было задокументировать стрельбы и обучить местного фотографа.

Неожиданно взорвался ствол миномета. Клейтон и афганский фотограф продолжали снимать даже в момент взрыва.



Этот снимок сделала погибшая американка. Фото: Хильда Клейтон / Армия США



Кадр афганского фотографа, который тоже погиб при взрыве. Фото: Афганская национальная армия

Из-за взрыва погибла Клейтон и четыре афганских военных. Девушка стала первым специалистом по документации и производству из США, погибшим в Афганистане. В память о ней назвали ежегодный конкурс фотоконкурс вооруженных сил США «Лучшая боевая камера».