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Армия США опубликовала снимок, сделанный за секунду до гибели фотографа
Четыре года назад американский военный фотограф Хильда Клейтон погибла во время учений в Афганистане. В начале мая официальное издание вооруженных сил
Инцидент произошел 2 июля 2013 года в области Карагани на юге Афганистана. 22-летняя Клейтон была прикомандирована к дивизии на оперативной базе Гамбери как специалист по визуальной информации.
Девушка присутствовала на аттестационных стрельбах минометных расчетов афганской армии. Ей нужно было задокументировать стрельбы и обучить местного фотографа.
Неожиданно взорвался ствол миномета. Клейтон и афганский фотограф продолжали снимать даже в момент взрыва.
Из-за взрыва погибла Клейтон и четыре афганских военных. Девушка стала первым специалистом по документации и производству из США, погибшим в Афганистане. В память о ней назвали ежегодный конкурс фотоконкурс вооруженных сил США «Лучшая боевая камера».
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Ей нужно было задокументировать стрельбы и обучить местного фотографа.
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