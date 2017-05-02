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Минск примет чемпионат мира-2018 по баскетболу среди девушек до 17 лет

03.05.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат мира - 2018 по баскетболу среди девушек до 17 лет состоится в Минске, сообщает официальный твиттер Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Турнир пройдет в Минске с 30 июня по 8 июля 2018 года. Сборная Беларуси получит пропуск в финальную стадию на правах хозяйки. Прежде белорусские баскетболистки не играли на чемпионатах мира среди девушек до 17 лет.

Чемпионаты мира (U17) среди девушек проводятся с 2010 года. Трижды победительницами турнира были юные баскетболистки США (2010, 2012, 2014). Однако в 2016 году их гегемонию прервала Австралия, обыгравшая в финале итальянок. Сборная США довольствовалась бронзой, одолев в дуэли за 3-е место Китай.

В прошлые годы в финальных стадиях чемпионатов мира среди девушек (U17) выступало от 12 до 16 команд.

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира-2018 по баскетболу среди девушек до 17 лет состоится в Минске.

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