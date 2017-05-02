Жилая недвижимость в княжестве Монако — самая дорогая в мире. В 2016-м средняя стоимость на вторичном рынке достигла рекордной отметки — 41,4 тысячи евро за квадратный метр. За последние 10 лет жилье тут выросло в цене на 180 процентов. Столь заметное увеличение — редкость для регионов с развитой экономикой, сообщает Лента.Ру со ссылкой на материалы компании Savills.

По данным аналитиков Savills, средняя стоимость нового жилья в Монако составляет 13,7 миллиона евро. Домовладения на вторичном рынке примерно в три раза дешевле.

За прошлый год в Монако продали 553 объекта недвижимости, — на 2,7 миллиарда евро. Для сравнения, золотовалютные резервы Беларуси — вдвое больше этой суммы.

В регионы мира с самыми высокими ценами на недвижимость, по версии Savills, также входят

— Гонконг (39,1 тысячи евро за квадратный метр в среднем),

— Токио (29,2 тысячи евро/метр),

— Лондон (17,7 тысячи),

— Нью-Йорк (16,7 тысячи).

Самая дорогая квартира в мире, кстати, находится в Монако, в небоскребе Odeon Tower. Это пентхаус на 3300 м кв., расположенный на пяти этажах.



Фото: rivierarealty.ru



Фото сайта CNBC.com



Фото сайта mowalls.net