﻿ Выставка "СМИ в Беларуси": Год науки и информационная безопасность. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка "СМИ в Беларуси": Год науки и информационная безопасность

03.05.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Открытие XXI Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" состоялось сегодня в Минске. Среди участников форума — республиканские и региональные СМИ, а также зарубежные гости, в частности, представители СМИ из Российской Федерации и КНР. Посетителям выставки предоставлена возможность познакомиться с изданиями, которые белорусские диаспоры выпускают в соседних странах — Украине, Литве, Латвии.

Подробнее о событиях выставки "СМИ в Беларуси" на радио Sputnik Беларусь рассказала участница форума, редактор минской районной газеты "Пристоличье" Наталья Мальцева, которая представляет на выставке площадку Минской области.

Выставка "СМИ в Беларуси": Год науки и информационная безопасность
© Sputnik/
Лукашенко убежден в большом потенциале белорусских СМИ

"Наша площадка называется "Год Науки. Просто Повод". Это означает, что у нас в Минском районе и Минской области есть дети-вундеркинды, и для них год науки не обязательно должен быть объявлен, потому что они занимаются научными разработками постоянно", — отметила Мальцева.

Также собеседница Sputnik рассказала о юных ученых, которые в день открытия выставки удивляли посетителей своими знаниями и навыками.

"Юный ученый по имени Богдан, ему всего 5 лет, подробно рассказал, как устроена земная орбита и Солнечная система, и делал это в стихах. Еще один участник — Антон — показывал 400 вариантов складывания самолетиков из бумаги, и все они летали. Кроме того, у нас выступал 10-классник Михаил, который в будущем собирается заниматься нано-технологиями, он абсолютно уверен, что всего через десяток лет с помощью 3D-принтеров станет возможно в медицинских целях воспроизводить органы человека", — сообщила Мальцева.

Основная тема выставки "СМИ в Беларуси" в нынешнем году — информационная безопасность. В программе выставки — дискуссии, круглые столы и мастер-классы ведущих журналистов нашей страны.

В приветствии участникам форума президент Беларуси высказал уверенность в том, что взаимодействие представителей СМИ во время выставки будет способствовать повышению профессионального мастерства журналистов и дальнейшему развитию их взаимных контактов. Выставка "СМИ в Беларуси" продлится до 6 мая.

Комментарий участницы выставки "СМИ в Беларуси", редактора минской районной газеты "Пристоличье" Натальи Мальцевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приветствии участникам международной выставки "СМИ в Беларуси" Александр Лукашенко выразил уверенность в значительном потенциале национальных средств...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов о погоде на неделе: будет тепло, потом опять похолодание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика