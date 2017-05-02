Открытие XXI Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" состоялось сегодня в Минске. Среди участников форума — республиканские и региональные СМИ, а также зарубежные гости, в частности, представители СМИ из Российской Федерации и КНР. Посетителям выставки предоставлена возможность познакомиться с изданиями, которые белорусские диаспоры выпускают в соседних странах — Украине, Литве, Латвии.

Подробнее о событиях выставки "СМИ в Беларуси" на радио Sputnik Беларусь рассказала участница форума, редактор минской районной газеты "Пристоличье" Наталья Мальцева, которая представляет на выставке площадку Минской области.

"Наша площадка называется "Год Науки. Просто Повод". Это означает, что у нас в Минском районе и Минской области есть дети-вундеркинды, и для них год науки не обязательно должен быть объявлен, потому что они занимаются научными разработками постоянно", — отметила Мальцева.

Также собеседница Sputnik рассказала о юных ученых, которые в день открытия выставки удивляли посетителей своими знаниями и навыками.

"Юный ученый по имени Богдан, ему всего 5 лет, подробно рассказал, как устроена земная орбита и Солнечная система, и делал это в стихах. Еще один участник — Антон — показывал 400 вариантов складывания самолетиков из бумаги, и все они летали. Кроме того, у нас выступал 10-классник Михаил, который в будущем собирается заниматься нано-технологиями, он абсолютно уверен, что всего через десяток лет с помощью 3D-принтеров станет возможно в медицинских целях воспроизводить органы человека", — сообщила Мальцева.

Основная тема выставки "СМИ в Беларуси" в нынешнем году — информационная безопасность. В программе выставки — дискуссии, круглые столы и мастер-классы ведущих журналистов нашей страны.

В приветствии участникам форума президент Беларуси высказал уверенность в том, что взаимодействие представителей СМИ во время выставки будет способствовать повышению профессионального мастерства журналистов и дальнейшему развитию их взаимных контактов. Выставка "СМИ в Беларуси" продлится до 6 мая.

Комментарий участницы выставки "СМИ в Беларуси", редактора минской районной газеты "Пристоличье" Натальи Мальцевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.