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Рябов о погоде на неделе: будет тепло, потом опять похолодание

03.05.2017 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Спокойная и относительно теплая погода установится в Беларуси до конца недели, сообщили в Гидромете.

В стране средняя температура в ближайшие дни ожидается на один-три градуса ниже климатической нормы. Утром и вечером будет свежо.

"В четверг в юго-западных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью от —1..+5°C, по юго-западу +9°C, а днем +11..+16°C, по югу температурный столбик поднимется до +18°C", — сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В пятницу почти без осадков, лишь по юго-западу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон будут такой же, как в четверг, уточнил синоптик.

В субботу также практически без осадков, лишь в крайних юго-западных районах республики и днем в отдельных районах Витебской области возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет +3..+9°C, по юго-западу +11°C, днем +14..21°C, по югу до +23°C.

Согласно прогнозу, в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, температура в ночные +4..+11°C, днем +10..+17°C, по югу до +19°C, сообщил Рябов.

"На следующей неделе в Беларусь вновь начнут поступать более холодные воздушные массы северных широт, температура опять понизится и установится холодная, с осадками погода. Прогнозируются дождь и мокрый снег", — уточнил собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя температура воздуха в Беларуси в ближайшие дни ожидается на один-три градуса ниже климатической нормы.

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