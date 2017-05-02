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Кофе в российских Starbucks – самый дорогой в мире

03.05.2017 14:22 — Разное | Ежедневник  
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Кофе в российских Starbucks – самый дорогой в мире

star-w.kir.jp

Чашка кофе латте в России обходится в сопоставимых ценах почти в пять раз дороже, чем в США.

Цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире, если сопоставлять их со стоимостью других товаров и доходами населения, свидетельствуют данные исследования аналитической компании ValuePenguin.

Так, стоимость латте в России в полтора раза выше, чем в Индонезии, которая занимает второе место, и почти в пять раз больше, чем в США, пишет Forbes.

Аналитическая компания ValuePenguin составила так называемый «индекс латте», взяв за эталон цену стандартной порции латте  (tall latte) Starbucks, использовав также данные Euromonitor International о потребительских ценах и Всемирного банка — о курсах валют. Авторы исследования проанализировали данные с января 2016 года в 44 странах мира. В странах, где цены варьировались в зависимости от города и менялись в течение года, высчитывали среднюю цену по стране.

Стоимость чашки кофе рассчитывалась не путем прямой конвертации местной валюты в доллары по текущему курсу, а исходя из стоимости в каждой из стран определенного набора товаров, включая продовольствие. Таким образом авторы исследования постарались учесть разную покупательную способность национальных валют.

Кофе в российских Starbucks – самый дорогой в мире

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Чашка кофе латте в России обходится в сопоставимых ценах почти в пять раз дороже, чем в США.

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