Челябинский «Трактор» объявил о подписании контракта с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.



Фото: Дарья Бурякина

Напомним, Бэйлен с 2014 по 2016 годы выступал за минское «Динамо», набрав в 118 матчах 80 (22+58) очков по системе «гол+пас». В декабре прошлого года клуб принял решение расторгнуть с ним контракт. Сезон Бэйлен завершал в шведском «Векше», в составе которого отметился 16 (4+12) результативными баллами в 26 играх.

По решению тренерского штаба Ник Бэйлен не был вызван в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира в Париже.