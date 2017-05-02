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Челябинский "Трактор" объявил о подписании контракта с Ником Бэйленом

03.05.2017 14:40 — Разное | Tut.by  
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Челябинский «Трактор» объявил о подписании контракта с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.


Фото: Дарья Бурякина

Напомним, Бэйлен с 2014 по 2016 годы выступал за минское «Динамо», набрав в 118 матчах 80 (22+58) очков по системе «гол+пас». В декабре прошлого года клуб принял решение расторгнуть с ним контракт. Сезон Бэйлен завершал в шведском «Векше», в составе которого отметился 16 (4+12) результативными баллами в 26 играх.

По решению тренерского штаба Ник Бэйлен не был вызван в национальную сборную и не сыграет на чемпионате мира в Париже.

 
 
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Челябинский "Трактор" объявил о подписании контракта с защитником сборной Беларуси Ником Бэйленом.

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