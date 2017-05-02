Московская компания «Манолиум Процессинг» может подать на Беларусь в международный суд, чтобы взыскать более 200 млн долларов. Соответствующее доарбитражное уведомление она направила властям страны, чтобы позволить им найти решение проблемы и не доводить дело до иска.

Сумму ущерба оценивала известная английская компания-оценщик Navigant по состоянию на 31 марта, которая насчитала 171 млн долларов упущенной выгоды, а «экспроприацию коммунального объекта» оценила почти в 37 млн долларов, сообщают источники TUT.by .

В интересах «Манолиум Процессинг» действует юридическая компания Baker&McKenzie, согласно заключению которой Беларусь экспроприировала инвестиции и обязана выплатить инвестору быструю и адекватную компенсацию за это в размере рыночной стоимости инвестиций. Поскольку компенсация не выплачена, то на эту сумму необходимо начислить проценты по ставке национального межбанковского рынка по фактически предоставленным кредитам в долларах сроком до шести месяцев, но не ниже ставки LIBOR.

В 2003 году «Манолиум Процессинг» выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова (бывшая Варвашени), Красной и Киселева, где было троллейбусное депо № 1 , под элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр за 500 млн долларов. При этом они согласились потратить 15 млн долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 млн долларов на строительство Национальной библиотеки . Строительство в центре так и не началось, хотя новое депо было достроено.

Несколько лет инвестор судился с Минском, чтобы получить вложенные в Уручье ресурсы, поскольку инвестдоговор с ним расторгли в 2014 году. Но власти насчитали штрафные санкции, которые покрыли расходы на строительство депо. Они также стали требовать безвозмездной передачи депо, поскольку инвестор самовольно занимал земельный участок площадью 8 гектара, хотя право временного пользования уже истекло.

В итоге все договоры с инвестором расторгли, а депо передали городу. Сейчас оно находится на балансе «Минсктранса», а для пустующей площадки на Машерова разрабатывается архитектурная концепция жилой застройки. Заказчиком проекта может выступить «Минскстрой».

Также «Манолиум Процессинг» готовит иск к Мингорисполкому, с подачи которого суды экспроприировали у компании «Текстур» принадлежащий ей объект по адресу улице Революционная, 24а.