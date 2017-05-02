Московская компания «Манолиум Процессинг» может подать на Беларусь в международный суд, чтобы взыскать более 200 млн долларов. Соответствующее доарбитражное уведомление она направила властям страны, чтобы дать им время найти решение проблемы до суда.

Сумму ущерба на 31 марта оценивала английская компания Navigant по состоянию, которая насчитала 171 млн долларов упущенной выгоды, а «экспроприацию коммунального объекта» оценила почти в 37 млн долларов, сообщают источники TUT.by .

В интересах инвестора действует юридическая компания Baker&McKenzie, согласно заключению которой, Беларусь экспроприировала инвестиции и обязана выплатить инвестору быструю и адекватную компенсацию за это в размере рыночной стоимости инвестиций, а также проценты.

В 2003 году «Манолиум Процессинг» выиграла тендер на застройку участка в границах улиц Машерова, Красной и Киселева, где было троллейбусное депо № 1 , под элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр. При этом они потратила 15 млн долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислила 1 млн долларов на строительство Национальной библиотеки .

Строительство в центре так и не началось, но новое депо было достроено. Несколько лет инвестор судился с Минском, чтобы получить вложенные в него ресурсы, поскольку инвестдоговор с ним расторгли в 2014 году. Но власти насчитали штрафные санкции, которые покрыли расходы на строительство депо. Они также потребовали безвозмездной передачи депо, так как инвестор самовольно занимал земельный участок, хотя право временного пользования уже истекло.

В итоге все договоры с инвестором расторгли, а депо передали "Минсктрансу". Сейчас для пустующей площадки на Машерова разрабатывается архитектурная концепция жилой застройки.

Также «Манолиум Процессинг» готовит иск за экспроприацию у компании «Текстур» принадлежащего ей объекта по адресу улице Революционная, 24а.