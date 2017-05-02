



XXI Международная специализированная выставка «СМI ў Беларусі» проходит 3-6 мая в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14.

Среди участников форума - белорусские информационные агентства, редакции, медийные издательские дома. Кроме того, к участию приглашены иностранные гости. Специальный гость XXI Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусі» – средства массовой информации Китайской Народной Республики. Посетители выставки смогут ознакомиться с изданиями Союзного государства, а также с изданиями, которые выходят в среде белорусских диаспор в Литве, Латвии, Украине и России. Всего около 100 участников будут работать на стендах XXI Международной специализированной выставки «СМI ў Беларусі», сообщает БЕЛТА.

Церемония награждения победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" пройдет 5 мая. Кроме того, на выставке будут названы победители республиканского конкурса на лучшую организацию (торговый объект) по реализации печатной продукции, республиканского конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом, конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел, посвященного 100-летию со дня образования белорусской милиции, международного конкурса научных работ студентов и учащихся в области принттехнологий и медиакоммуникаций "500-летие книгопечатания на восточнославянских землях".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске проходит выставка «СМI ў Беларусі» XXI Международная специализированная выставка «СМI ў Беларусі» проходит 3-6 мая в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14.

"Мы имеем полноценное национальное информационное пространство", – сказала министр информации Беларуси Лилия Ананич на открытии мероприятия. Она добавила, что белорусское медиапространство является открытым, и это подтверждает широкая география участников выставки.Министр подчеркнула, что в Беларуси государство проявляет заботу о развитии медийной сферы, это приносит свои плоды. В стране более 1,6 тыс. национальных печатных СМИ и свыше 270 телерадиопрограмм. "Мы являемся открытым информационным пространством, в которое устремляются многие медийные потоки", – отметила Лилия Ананич.