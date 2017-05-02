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Сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане
03.05.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
informburo.dn.ua
Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии.
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В Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции «Интерфаксу» подтвердили отказ своей делегации от дальнейшего участия в текущей сессии переговоров в Астане.
Делегацию возглавлял лидер «Джаишш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.
Оппозиционная делегация потребовала отступления правительственных войск с территорий, занятых после 30 декабря 2016 года, в том числе из Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани, а также исключения Ирана из процесса сирийского урегулирования.
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Также делегация заявила, что настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Как заявили ее представители, полное уничтожение терроризма возможно только в результате борьбы с его первоисточником в лице режима Асада. «Он [режим] основан на крови, притеснении и несправедливости в Сирии», – цитирует ТАСС.
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Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии.
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