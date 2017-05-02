﻿﻿ Сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане

03.05.2017 15:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане

informburo.dn.ua

Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии.

Это сообщил «Интерфакс» член делегации Усама Абу Зейд. По его словам, даже на тот момент, когда оппозиция села за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, пишет «Ведомости».

В Высшем комитете по переговорам сирийской оппозиции «Интерфаксу» подтвердили отказ своей делегации от дальнейшего участия в текущей сессии переговоров в Астане.

Делегацию возглавлял лидер «Джаишш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш.

Оппозиционная делегация потребовала отступления правительственных войск с территорий, занятых после 30 декабря 2016 года, в том числе из Вади-Барады, Эль-Ваэра, Маадамии и Забадани, а также исключения Ирана из процесса сирийского урегулирования.

Заявление цитирует ТАСС. «Иран является государством-агрессором и врагом сирийского народа, – говорится в заявлении. – Он составляет часть проблемы, и мы не принимаем какой-либо его роли в настоящем или будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора [перемирия]».

Также делегация заявила, что настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Как заявили ее представители, полное уничтожение терроризма возможно только в результате борьбы с его первоисточником в лице режима Асада. «Он [режим] основан на крови, притеснении и несправедливости в Сирии», – цитирует ТАСС.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Российская компания угрожает подать в суд на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика