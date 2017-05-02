Управлением следственного комитета по городу Минску выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 69-летняя пенсионерка, рассказал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

"Следствием установлено, что 24 апреля около 14-ти часов 92-летний водитель автомобиля Honda CRV, двигаясь по улице Кальварийская в направлении улицы Притыцкого, при повороте направо совершил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора ", — сообщил Климович.

Пострадавшая в результате наезда пожилая женщина с повреждениями различной степени тяжести бригадой скорой помощи была доставлена в больницу, но спустя несколько часов скончалась.

"В ходе разбирательства водитель автомобиля пояснил, что при повороте не заметил женщину, так как отвлекся на рядом проезжавший автомобиль", — уточнил Климович.

В результате доследственной проверки в отношении 92-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 417 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

Ответственность по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время назначен ряд экспертных исследований, выясняются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сказал представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.