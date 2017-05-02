Богдан и его жена были убиты в ночь с 29 на 30 апреля . По подозрению в совершении убийства был задержан внук Богданов Александр.



© Sputnik / Виктор Толочко Слоним в шоке от убийства скульптора Богдана

Прощание с Леонидом и Тамарой Богданами прошло в среду в Слониме. Проводить в последний путь пару пришли многие представители слонимской интеллигенции.

Некоторые из друзей и близких Богданов поделились со Sputnik воспоминаниями о погибших.

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