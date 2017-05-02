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Близкие Леонида Богдана поделились воспоминаниями о скульпторе
03.05.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Богдан и его жена были
© Sputnik / Виктор Толочко
Прощание с Леонидом и Тамарой Богданами прошло в среду в Слониме. Проводить в последний путь пару пришли многие представители слонимской интеллигенции.
Некоторые из друзей и близких Богданов поделились со Sputnik воспоминаниями о погибших.
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В Слониме простились с убитым скульптором Леонидом Богданом и его супругой. Смотрите на видео Sputnik воспоминания знакомых Богдана.
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