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Близкие Леонида Богдана поделились воспоминаниями о скульпторе

03.05.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Богдан и его жена были убиты в ночь с 29 на 30 апреля. По подозрению в совершении убийства был задержан внук Богданов Александр.

Близкие Леонида Богдана поделились воспоминаниями о скульпторе
© Sputnik / Виктор Толочко
Слоним в шоке от убийства скульптора Богдана

Прощание с Леонидом и Тамарой Богданами прошло в среду в Слониме. Проводить в последний путь пару пришли многие представители слонимской интеллигенции.

Некоторые из друзей и близких Богданов поделились со Sputnik воспоминаниями о погибших.

Читайте также репортаж Sputnik из Слонима — воспоминания о Богдане и подробности жуткого убийства>>

 
 
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В Слониме простились с убитым скульптором Леонидом Богданом и его супругой. Смотрите на видео Sputnik воспоминания знакомых Богдана.

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