Один из гостей минской студии — генерал-майор, ветеран войны и Вооруженных сил СССР, участник Сталинградской и Курской битв Александр Фень вспомнил один из военных эпизодов, а потом заметил, что считает важным, несмотря на возраст, встречаться с молодежью и рассказывать о военных событиях.

"Обращаюсь ко всем: дорогие ветераны моего возраста — а мне идет уже 95-й год — поближе будьте к людям, выступайте, потому что молодые ребята хотят знать правду о войне. И только от нас участников эту правду они могут увидеть", — сказал Фень.



© Фото: из личного архива В. Елизарьева Валентин Елизарьев: маму с трехлинейкой не тронули стрелки "Эдельвейса"

О своем боевом пути от Сталинграда до Берлина рассказал участникам видео моста грузинский ветеран Николоз Чарашвили.

"От Сталинграда до Берлина прошел как пехотинец. Когда подошли к Берлину, нас бросили прямо в пекло. Это задание мы выполнили, и 2 мая взяли Берлин, а потом вышли на Эльбу для встречи с американцами", — рассказал Чарашвили.

Украина также мужественно воевала и серьезно пострадала в войну, напомнил во время видео моста директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. При этом сейчас государственная власть, по его словам, дистанцируется от Дня Победы.

"На государственном уровне 9 мая у нас сейчас достаточно скромно выглядит. Наша государственная власть и политическая элита от этого праздника дистанцируется. Что же касается гражданского общества, то праздник остается, это святой праздник. К примеру, на Киевщине, где я был, уже убраны и украшены монументы", — заметил Рудяков.

В отличие от Украины в Кыргызстане уже в третий раз состоится акция "Бессмертный полк". Если в первый раз акция прошла только в Оше, год назад — в Оше и Бишкеке, то в этом году к акции присоединились также города Нарын и Ивановка, рассказала координатор Бессмертного полка в Бишкеке Зульфира Хайбуллина. Причем "Бессмертный полк" — это не только парад 9 мая, это и сбор информации о ветеранах.



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"Ведь в чем смысл Бессмертного полка? Смысл в том, чтобы найти свою историю, сохранить историю своей семьи, своего предка. И увидеть причастность своих родных к этой великой истории", — сказала Хайбуллина.

Об особом отношении ко Дню победы белорусской молодежи говорил во время видеомоста и доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук Кузьма Козак. Он напомнил, что Беларусь потеряла в войну каждого третьего своего жителя. Война затронула каждую семью, потому изучая военную историю, молодые люди смотрят на нее через призму трагедии собственной семьи.

"Молодые люди очень хотят и встречаются с ветеранами, встречаются со свидетелями. Молодежь взяла на себя обязательство создать летопись, которая называется "Живые свидетельства Беларуси". Они встречаются, записывают, и потом издаются материалы или книги. Идут презентации, выставки, конференции. Таким образом пересекается семейная история и общая, которые не дают памяти забыть то героическое и трагическое прошлое у нас", — рассказал Козак.