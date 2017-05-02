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Замминистра внутренних дел: У нас же такая страна, что никто иностранцев "не пасет"

03.05.2017 16:26 — Разное | Tut.by  
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Заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев полагает, что уменьшение численного состава сотрудников ведомства на улицах белорусских городов не скажется на безопасности.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту чемпионата мира по муай-тай, который пройдет в Минске с 4 по 12 мая. Караев является председателем Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

— Убери всех милиционеров с улицы, и еще много-много дней по инерции все будет так же и идти, — сказал Караев. — Тем не менее законы гостеприимства обязывают дотошно и тщательно отнестись к чемпионату. Район Дворца спорта и гостиниц, в которые заселились команды… Нет, не «напичакаем» милиционерами. Но внимание усилим! Конечно же, это и обычная безопасность при досмотре на массовых мероприятиях со всеми возможными техническими средствами: металлодетекторами, рамками. Настраиваем сотрудников ОМОН и ГАИ на то, чтобы ничем не омрачить это событие.

Замминистра внутренних дел добавил, что повышенные меры безопасности будут такими, «чтобы это никого не напрягло».

— Чтобы не было сильно заметно, сильно навязчиво, — уточнил заместитель министра. — Но, повторяюсь, сильной необходимости в такого рода действиях нет. У нас же такая страна, что сумки на улицах не выхватывают и никто иностранцев «не пасет». У нас спокойно можно ходить.

 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Караев полагает, что уменьшение численного состава сотрудников ведомства на улицах белорусских городов не скажется на безопасности.

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