Заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев полагает, что уменьшение численного состава сотрудников ведомства на улицах белорусских городов не скажется на безопасности.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной старту чемпионата мира по муай-тай, который пройдет в Минске с 4 по 12 мая. Караев является председателем Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

— Убери всех милиционеров с улицы, и еще много-много дней по инерции все будет так же и идти, — сказал Караев. — Тем не менее законы гостеприимства обязывают дотошно и тщательно отнестись к чемпионату. Район Дворца спорта и гостиниц, в которые заселились команды… Нет, не «напичакаем» милиционерами. Но внимание усилим! Конечно же, это и обычная безопасность при досмотре на массовых мероприятиях со всеми возможными техническими средствами: металлодетекторами, рамками. Настраиваем сотрудников ОМОН и ГАИ на то, чтобы ничем не омрачить это событие.

Замминистра внутренних дел добавил, что повышенные меры безопасности будут такими, «чтобы это никого не напрягло».

— Чтобы не было сильно заметно, сильно навязчиво, — уточнил заместитель министра. — Но, повторяюсь, сильной необходимости в такого рода действиях нет. У нас же такая страна, что сумки на улицах не выхватывают и никто иностранцев «не пасет». У нас спокойно можно ходить.