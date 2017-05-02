Около ста древних артефактов — изделий из золота, серебра и керамики — найдены в Перу. Они относятся к эпохе, которая предшествовала цивилизации инков. По мнению археологов, сокровища находились в могиле ребенка. Об этом сообщает Reuters .



Фото: Муниципалитет региона Кутерво / elcomercio.pe

Богатая коллекция древних артефактов случайно обнаружена в районе археологических раскопок в Кахамарке на севере Перу. Ее нашла семья, совершавшая пасхальную прогулку. В числе предметов золотые и серебряные сосуды, ожерелья, маски, а также изделия из керамики.

Клад датируется так называемым Средним горизонтом — эпохой с 600 по 1000 год. Как полагают специалисты, вещи относятся к культуре, предшествовавшей цивилизации инков.

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Одна из находок — маленькая золотая корона. Возможно, речь идет о захоронении знатного ребенка или детском жертвоприношении, считает археолог Вальтер Альва.

«Там есть стрелы, серебряные луки, щиты, топорики и даже корона из цельного куска золота, — говорит специалист. — Ее диаметр ее соответствует голове взрослого. Очевидно — этой часть погребального убранства какой-то важной персоны. Мы полагаем, что это может быть дар богам, либо же могила ребенка. Нельзя исключить жертвоприношение».

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