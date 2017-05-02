Новым председателем Белорусской федерации плавания стала заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, которая сменила на этом посту Анатолия Тозика. Выборы руководящих органов БФП прошли сегодня на отчетно-выборной конференции Белорусской федерации плавания, — сообщает пресс-центр НОК .



Анатолий Тозик передает плавательную эстафету Элле Селицкой. Фото: noc.by

Элла Селицкая ранее занималась плаванием и являлась мастером спорта СССР.

Бывший вице-премьер Беларуси 68-летний Анатолий Тозик руководил Белорусской федерацией плавания с 2012 года.

— Хотелось бы выразить слова благодарности за полученную авансом поддержку, и то, что именно авансом, я особо подчеркиваю. Спасибо большое лично Анатолию Афанасьевичу Тозику. Внимательно изучив все документы федерации, сайт, поняла, что для развития плавания в стране за прошедшие четыре года сделано многое. Я пониманию, насколько ответственную работу мне доверили. В спорте высших достижений у нас есть преемственность и потенциал, хорошие тренеры и талантливые спортсмены.

Наша задача — сделать так, чтобы белорусское плавание не только попадало в число 18 сильнейших стран мира, но и совершило вперед более весомые шаги. Необходимо работать над тем, чтобы развивать наш вид как один из массовых, предоставив возможность каждому гражданину страны заниматься им. Мы сформировали команду единомышленников, которая слаженно будет решать поставленные задачи, — отметила в своем выступлении новый председатель БФП Элла Селицкая.

Заместителями председателя федерации избраны Наталья Шоломицкая и Алла Чернова. Также по итогам голосования утвержден новый состав президиума, в состав которого вошла также трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя. Утвердили делегаты и ревизионную комиссию.

Согласно уставу федерации, президиум изберет из своего состава исполком, республиканскую коллегию судей и главный тренерский совет.