Каждый автомобиль, проданный в Индии к 2030 году, будет работать на электротяге — об этом заявил министр энергетики Пиюш Гоял.



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Такой смелый план, в реализацию которого, впрочем, пока слабо верится, министр сделал на ежегодной сессии Конфедерации индийской промышленности, прошедшей в Нью-Дели, сообщает The Independent . Гоял уверен в том, что переходу на электромобили будет способствовать растущий спрос на модели с альтернативными силовыми установками, а не государственные дотации и субсидии. «Наша идея заключается в том, что к 2030 году в стране не будет продаваться ни одного бензинового или дизельного автомобиля», — отметил Гоял.

При этом министр все же сделал оговорку о том, что государство в течение ближайших двух-трех лет должно будет всячески поддерживать развитие сегмента электромобилей, после чего его ожидает устойчивый рост и, как следствие, заметное снижение стоимости моделей на электротяге.

Как бы там ни было, на полный запрет автомобилей с традиционными ДВС Индия может пойти ввиду сильнейшей загазованности воздуха в своих городах. Согласно данным недавнего исследования Greenpeace, в Индии ежегодно умирает до 2,3 миллиона человек из-за неблагоприятной экологической обстановки.