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Индийский министр пообещал к 2030 году оставить на дорогах только электромобили
Каждый автомобиль, проданный в Индии к 2030 году, будет работать на электротяге — об этом заявил министр энергетики Пиюш Гоял.
Такой смелый план, в реализацию которого, впрочем, пока слабо верится, министр сделал на ежегодной сессии Конфедерации индийской промышленности, прошедшей в Нью-Дели, сообщает
При этом министр все же сделал оговорку о том, что государство в течение ближайших двух-трех лет должно будет всячески поддерживать развитие сегмента электромобилей, после чего его ожидает устойчивый рост и, как следствие, заметное снижение стоимости моделей на электротяге.
Как бы там ни было, на полный запрет автомобилей с традиционными ДВС Индия может пойти ввиду сильнейшей загазованности воздуха в своих городах. Согласно данным недавнего исследования Greenpeace, в Индии ежегодно умирает до 2,3 миллиона человек из-за неблагоприятной экологической обстановки.
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Министр энергетики Пиюш Гоял пообещал полную поддержку государства в течение двух-трех лет тем, кто сделает выбор в пользу электромобиля.
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