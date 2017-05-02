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"На моей памяти такого не было". В жировках за май будут счета за отопление
Первая декада мая, по прогнозам синоптиков,
В Брестской области нынешний отопительный сезон
— На моей памяти такого не было, а я работаю здесь уже 11 лет, — говорит Сергей Ананьев. — Жилищный фонд, самое позднее, отключали 17 апреля, а самое ранее распоряжение было от 30 марта. В прошлом году жилфонд был отключен к середине апреля. Сегодня на календаре — 3 мая, жилфонд мы отключили, а социальные объекты все еще держим в режиме протапливания.
Гродненские коммунальщики также отмечают, что отопительный сезон непривычно затянулся.
— Это, конечно, ситуация из ряда вон, — соглашается Молочкова Татьяна, начальник отдела энергетики и энергосбережения управления ЖКХ Гродненского облисполкома. — В прошлом году только в Новогрудском районе отопление отключили в начале мая, но это ведь самый север нашей области. А в этом году отопительный сезон во многих районах Гродненской области завершился 29 апреля, а в некоторых районах — даже 2 мая.
— В Минской области — то же самое. Холодно по всей Беларуси! Некоторые районы уже отключали отопление, а потом включали заново, — рассказывает
Сейчас батареи холодные еще в пяти районах Минской области — Любанском, Дзержинском, Воложинском, Столбцовском и Узденском.
Напомним, в Беларуси с 1 января
С 1 марта в Беларуси
К концу этого года белорусы
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Из-за холодов во многих регионах еще не отключали отопление квартир. Соответственно у многих белорусов в жировках за май, которые мы получим в июне, будут включены...
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