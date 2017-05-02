Первая декада мая, по прогнозам синоптиков, будет на 2°C ниже климатической нормы. Из-за холодов во многих регионах еще не отключали отопление квартир. Соответственно, у многих белорусов в жировках за май, которые мы получим в июне, будут включены суммы за отопление. Коммунальщики говорят, что не припомнят такого продолжительного отопительного сезона.





В Брестской области нынешний отопительный сезон стал самым продолжительным как минимум за последние 11 лет, говорит начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

— На моей памяти такого не было, а я работаю здесь уже 11 лет, — говорит Сергей Ананьев. — Жилищный фонд, самое позднее, отключали 17 апреля, а самое ранее распоряжение было от 30 марта. В прошлом году жилфонд был отключен к середине апреля. Сегодня на календаре — 3 мая, жилфонд мы отключили, а социальные объекты все еще держим в режиме протапливания.

Гродненские коммунальщики также отмечают, что отопительный сезон непривычно затянулся.

— Это, конечно, ситуация из ряда вон, — соглашается Молочкова Татьяна, начальник отдела энергетики и энергосбережения управления ЖКХ Гродненского облисполкома. — В прошлом году только в Новогрудском районе отопление отключили в начале мая, но это ведь самый север нашей области. А в этом году отопительный сезон во многих районах Гродненской области завершился 29 апреля, а в некоторых районах — даже 2 мая.

— В Минской области — то же самое. Холодно по всей Беларуси! Некоторые районы уже отключали отопление, а потом включали заново, — рассказывает

начальник отдела теплового хозяйства и энергетики гособъединения «ЖКХ Минской области» Татьяна Шмигельская. — Борисовский район отключился от отопления вчера, а Клецкий — сегодня. За последние годы не припомню такого, в прошлом году жилфонд начали отключать с 7 по 9 апреля.

Сейчас батареи холодные еще в пяти районах Минской области — Любанском, Дзержинском, Воложинском, Столбцовском и Узденском.

Напомним, в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Тогда на 17% выросла стоимость теплоэнергии и природного газа в отопительный период.

С 1 марта в Беларуси проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Позже проиндексировали тарифы на водоснабжение, водоотведение (канализацию), техобслуживание жилого дома и на капитальный ремонт жилого дома.

К концу этого года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.