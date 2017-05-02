Новый наставник минского «Динамо» Сергей Гуренко ответил на вопросы пресс-службы клуба, где рассказал о том, как ему поступило предложение встать у руля команды, как собирается совмещать работу в Минске и сборной Сербии и налаживать отношения с болельщиками.



Сергей Гуренко. Фото: dinamo-minsk.by

— Еще в субботу вы руководили дублирующим составом в матче против «Городеи», а вчера вас назначили в основной состав. Что скажете о такой рокировке?

— Для меня это стало неожиданностью. Да, игры у команды не было, но результат ведь не самый плачевный — всего два очка от первого места. Думаю, что вылет из кубка плюс не самая яркая игра и сказались на таком решении руководства клуба.

— Вместе с тем, вы остаетесь помощником главного тренера национальной сборной Сербии. Это не стало преградой?

— Да, я сохраняю свои обязательства перед сербами. До конца года есть три вызова в сборную, на непродолжительное время. Во время моего отсутствия в клубе меня будут заменять мои помощники.

— Над решением возглавить основной состав долго не думали?

— Если бы не возглавил я, то пришел бы кто-то другой, кто еще не знаком со структурой клуба и его игроками. Для знакомства нужно время, которого сейчас просто нет. Поэтому я решил принять предложение руководства.

— Первоочередная задача для вас?

— Сейчас важно чтобы «Динамо» воспряло и заиграло. Команда здорово и плодотворно потрудилась на сборах. Ребята подготовлены функционально, но у команды есть проблема психологического плана — будем решать ее.

— В дубле вы отдали приоритет схеме с тремя центральными защитниками и использовали исключительно ее. Вместе с основой планируете не изменять себе?

— Решение будем принимать исходя из возможностей нашего состава. Практически эту же схему практикуем мы и в сборной Сербии, да и многие клубы в Европе играют так. Больше года мы используем этот вариант в дубле. Сергей Владимирович Боровский также пропагандировал эту схему в основном составе, так что верю, что у ребят не будет проблем. Для нас приоритет — атакующая игра.

— Вы, как никто другой, знакомы с молодежью. Стоит ли ждать, что тот же Чиж или Кийко, например, наконец, получат свой шанс и в основном составе?

— Я могу сказать, что шансы будут у всех. К тренировочному процессу будем привлекать больше молодых ребят, поэтому теперь все зависит от них — пусть доказывают и убедят меня, наших болельщиков, руководство, что они достойны места в основе. А мы лишь можем помочь ребятам, направить их.

— Дублирующий состав вы оставляете своему помощнику — Михаилу Михайловичу Мустыгину.

— У нас все отработано, проблем никаких нет. Сейчас дубль будет находится ближе к основе, мы планируем большее взаимодействие. Будущее за нашей молодежью — только так. Я планирую следить за тренировочным процессом дубля, посещать все их игры. Плюс мне в этом здорово поможет Андрей Иванович Лаврик, который в курсе всех дел.

— Во время одного из наших интервью вы обмолвились, что было бы здорово, если бы двусторонних игр между основой и дублем было бы больше. Стоит ожидать этого сейчас?

— Разумеется. В недельном цикле будем постоянно прибегать к такой практике. Особенно во время пауз в чемпионате. Нужно отслеживать работу молодежи именно в подобных матчах, на фоне основного состава смотреть, как они растут. Считаю, что только в таких играх можно выявить все проблемы и нюансы подготовки молодежи. Плюс это будет неплохая практика для тех ребят основного состава, кто получает немного игрового времени.

— Планируются ли изменения в тренерском штабе?

— Пока мы меняем тренера вратарей, им станет Александр Мартешкин. А дальше — время покажет.

— Угасает интерес болельщиков к команде…

— Для нас, наверное, это самая больная тема. Да, могут быть игры удачные, могут быть неудачные, но потеря болельщиков, я считаю, это самая большая проблема. Я всегда был открыт и буду открыт к нашей аудитории поклонников. Не собираюсь закрываться, буду честным. Надеюсь, мы вернем болельщиков своей игрой и своим отношением к делу. Для этого я буду прикладывать все усилия. Нужно быть более открытым.

В Италии, например, четверг всегда был днем для болельщиков. Тиффози всегда знали, что если мы играем на выходных, то в четверг будет двустороння игра, и они могут прийти на базу и посмотреть на нее. Я только положительно могу отнестись к тому, если наши болельщики будут приезжать в Стайки и наблюдать за такими матчами, поддерживать и основу, и молодежь. Положительно отношусь к идее проведения открытых тренировок. Будем открываться для болельщиков, ведь нужно уважать их и быть ближе к народу.