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Компании TransBaltic Oil и Oil Logistic, представляющие интересы белорусской нефтепереработки и нефтехимии в Латвии, серьезно сократили в прошлом году свои обороты.

Причиной стало уменьшение поставок в Беларусь нефти, из которой вырабатываются нефтепродукты и химическая продукция для балтийского рынка и транзита в другие страны Евросоюза.

Согласно финансовым отчетам, «дочка» Белоруской нефтяной компании TransBaltic Oil закончила 2016 год с оборотом 176 млн евро, что на 44,7% меньше показателя 2015 года. В Латвии компания работает с 2012 года, реализуя дизельное, судовое и другие виды топлива. Чистая прибыль TransBaltic Oil составила 188, 7 тыс. евро.

Компания Oil Logistic, учредителем которой является Белорусский нефтяной торговый дом, также потеряла в объемах. Ее годовой оборот составил 16,9 млн евро, что на 31,9% меньше, чем в 2015 году. Чистая прибыль этого трейдера, который специализируется на торговле удобрениями, солью, нефтепродуктами, нефтехимической продукцией, составила около 380 тыс. евро.