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Москва спишет Бишкеку 240 миллионов долларов долга
03.05.2017 17:08 — Разное | Ежедневник
Алексей Никольский / ТАСС
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект протокола к межправительственному соглашению. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».
В 2013 году в России особым законом было ратифицировано соглашение об урегулировании долга Кыргызстана, в соответствии с которым была в полном объеме списана задолженность в размере 188,9 млн долларов, пишет
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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект протокола к межправительственному соглашению. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в...
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