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Москва спишет Бишкеку 240 миллионов долларов долга

03.05.2017 17:08 — Разное | Ежедневник  
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Москва спишет Бишкеку 240 миллионов долларов долга

Алексей Никольский / ТАСС

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект протокола к межправительственному соглашению. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в рамках «официальной помощи развитию Киргизской Республики».

В 2013 году в России особым законом было ратифицировано соглашение об урегулировании долга Кыргызстана, в соответствии с которым была в полном объеме списана задолженность в размере 188,9 млн долларов, пишет РБК.

После этого Кыргызстан останется должен России еще 300 млн долларов. Этот долг тогда решили списывать по частям, а именно по 30 млн долларов в год. При этом сначала на оставшуюся сумму долга начислялись и должны были выплачиваться проценты, однако с середины марта 2016 года начисление процентов прекратилось.

К настоящему моменту из 300 млн долларов долга списано 60 млн долларов. В конце апреля 2017 года начальник управления государственного долга Минфина Кыргызстана Бакыт Сыдыков сообщил о начале переговоров о единовременном списании оставшейся суммы.

«Стороны решили пересмотреть механизм погашения долга: вместо ежегодного списания отрабатывается договоренность о единовременном. Таким образом, ожидается, что вся задолженность будет равна нулю», — заявил начальник управления кыргызстанского Минфина.
 

 
 
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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект протокола к межправительственному соглашению. В документе отмечается, что списание задолженности проводится Россией в...

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