Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, который днем 3 мая упал с пешеходного моста через МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Инцидент произошел около 16.50 между развязками с улицами Мазурова и Шаранговича. По предварительной информации, мужчина упал с пешеходного моста на дорогу. От полученных в результате происшествия травм он умер.

На месте работают следователи, в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Предварительно, упавший мужчина был пьян.

Движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД в районе происшествия затруднено.