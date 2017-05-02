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В Минске мужчина упал с пешеходного моста через МКАД и погиб
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, который днем 3 мая упал с пешеходного моста через МКАД. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
Инцидент произошел около 16.50 между развязками с улицами Мазурова и Шаранговича. По предварительной информации, мужчина упал с пешеходного моста на дорогу. От полученных в результате происшествия травм он умер.
На месте работают следователи, в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося. Предварительно, упавший мужчина был пьян.
Движение транспорта по внутреннему кольцу МКАД в районе происшествия затруднено.
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Инцидент произошел около 16.50 между развязками с улицей Мазурова и Шаранговича.
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