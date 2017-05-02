Инцидент произошел на территории недостроенной больницы, где проходили съемки. Менеджер рэпера Рича Ирина Семашкова рассказала «Медиазоне» , что «какие-то левые мужчины пришли, вроде как пьяные, и начали быковать на них, типа, что вы тут делаете».

По данным РЕН ТВ, пять человек, в том числе Кузнецов, были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Информации об их состоянии нет.