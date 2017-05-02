|
В Подмосковье на рэпера Хаски напали во время съемок клипа
В подмосковном Железнодорожном неизвестные напали на рэпера Дмитрия Кузнецова, недавно выступавшего на
Инцидент произошел на территории недостроенной больницы, где проходили съемки. Менеджер рэпера Рича Ирина Семашкова рассказала
По
По информации РЕН ТВ, нападавшие сперва избили двоих музыкантов, которые присматривали за вещами, а когда на место прибыли другие участники съемок, начали стрелять. Менеджер Хаски
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 мая рэпер Хаски, сопровождающие его лица и участники съемочной группы стали жертвами вооруженного нападения в Подмосковье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии