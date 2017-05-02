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В Подмосковье на рэпера Хаски напали во время съемок клипа

03.05.2017 18:02 — Разное | Tut.by  
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В подмосковном Железнодорожном неизвестные напали на рэпера Дмитрия Кузнецова, недавно выступавшего на концерте в Минске. Как стало известно, инцидент произошел 1 мая поздно вечером, где Кузнецов, известный поклонникам под творческим псевдонимом Хаски, снимал свой новый клип, сообщает Meduza.


Инцидент произошел на территории недостроенной больницы, где проходили съемки. Менеджер рэпера Рича Ирина Семашкова рассказала «Медиазоне», что «какие-то левые мужчины пришли, вроде как пьяные, и начали быковать на них, типа, что вы тут делаете».

По данным РЕН ТВ, пять человек, в том числе Кузнецов, были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Информации об их состоянии нет.

По информации РЕН ТВ, нападавшие сперва избили двоих музыкантов, которые присматривали за вещами, а когда на место прибыли другие участники съемок, начали стрелять. Менеджер Хаски сообщил сайту The Flow, что стрельба велась из травматического оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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1 мая рэпер Хаски, сопровождающие его лица и участники съемочной группы стали жертвами вооруженного нападения в Подмосковье.

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