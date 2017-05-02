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Выставка "СМИ в Беларуси" глазами корреспондента Sputnik

03.05.2017 18:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В международном форуме "СМИ в Беларуси" принимают участие более 100 различных изданий, электронных ресурсов и телеканалов, представляющих 12 стран —  Беларусь, Россию, Литву, Латвию, Украину, а также географически далекие от нашей страны Индию, Турцию, Грузию и Китай. Приветствие участникам и гостям выставки направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Корреспондент Sputnik Беларусь Елена Васильева поделилась впечатлениями от открытия форума с ведущими радио Александром Кривошеевым и Вячеславом Шараповым.

Выставка "СМИ в Беларуси" глазами корреспондента Sputnik
© Sputnik/ Андрей Качура
Выставка "СМИ в Беларуси": Год науки и информационная безопасность

"Открытие было душевным и демократичным, весь официоз концентрировался в конференц-зале в лице глав белорусских СМИ, представителей министерств. Было достаточно весело, в духе "Ночи музеев" и "Ночи библиотек",  только днем", — отметила Васильева.

По словам корреспондента, участники выставки не ограничились только презентацией своих информационных материалов на стендах, а буквально "блистали креативом".

"Гомельская газета" привезла с собой нефть, разлитую в бутылочках, в прямом смысле слова, "громко" заявляли о себе радиостанции. Играли оркестры, проводились викторины, пели народные коллективы. Сложилось полное ощущение, что СМИ у нас много", — рассказала Васильева.

В числе мероприятий выставки запланированы специализированные семинары, презентации, мастер-классы и встречи с известными журналистами. Выставка будет работать в Минске до 6 мая.

Аудиозапись беседы с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой об открытии выставки "СМИ в Беларуси" слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Открытие международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" выдалось душевным и демократичным, в духе популярной у зрителей "Ночи музеев", но с очевидной...

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