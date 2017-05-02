В Беларуси с 1 мая увеличился бюджет прожиточного минимума, вслед за которым пересчитали социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет. Кроме того, выросли также минимальные трудовые пенсии. В Минтруда рассказали , как изменились надбавки и повышения к ним.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вслед за минимальной пенсией по возрасту выросли и некоторые доплаты и надбавки к пенсиям пекоторых категорий белорусов. К примеру, надбавка по возрасту и за выслугу лет инвалидам I группы с мая составит 45,96 рубля (+0,93 рубля).

вид надбавки размер с 1 мая сколько составило повышение, руб. по возрасту и за выслугу лет: инвалидам I группы 45,96 0,93 пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим одиноким пенсионерам, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи 22,98 0,46 по инвалидности: инвалидам I группы 45,96 0,93 одиноким инвалидам II группы, нуждающимся по заключению МРЭК или ВКК в постоянной посторонней помощи, а также пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста 22,98 0,46 по случаю потери кормильца: инвалидам I группы 45,96 0,93 пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и инвалидам с детства II группы, а также одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи по заключению МРЭК или ВКК 22,98 0,46

Доплаты пенсионерам, награжденным нагрудным знаком отличия Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», с 1 мая увеличились до 18,38 рубля (+0,37 рубля). Военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, будут доплачивать 114,9 рубля (+2,32 рубля).

повышение пенсий Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней 229,80 4,65 инвалидам войны I и II группы 183,84 3,72 инвалидам войны III группы 114,90 2,32 военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга, и партизанам 114,90 2,32 лицам из числа вольнонаемного состава, проходившим службу или работавшим в составе действующей армии 114,90 2,32 лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943−45 годах 114,90 2,32 лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 45,96 0,93 бывшим узникам фашистских концлагерей, если они не совершили в этот период преступлений против Родины 45,96 0,93 инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 22,98 0,46 лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ 22,98 0,46 родителям и женам военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы 82,73 1,68 донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Минздрава «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста 18,38 0,37 инвалидам с детства, инвалидность которым установлена пожизненно (устанавливается к пенсии по возрасту) 22,98 0,46

Напомним, доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75 лет, выросли до 34,47 рубля, а старше 80 лет — до 45,96 рубля.