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Одномоторный самолет задел столб и упал на проезжую часть в США
03.05.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Момент крушения запечатлела камера видеорегистратора одного из водителей. Одномоторный самолет Piper PA-32 снижался, задел столб и оборвал электрические провода. Сразу после этого у лайнера пробился топливный бак. Произошел взрыв, в результате которого горящим топливом обдало одну из машин.
По сообщениям СМИ, сразу после вылета из аэропорта у самолета отказал двигатель. Согласно данным местной полиции, в результате крушения никто серьезно не пострадал. Повреждены машины, один автомобиль сгорел.
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Крушение воздушного судна произошло в городе Мекилтео (американский штат Вашингтон). Смотрите на видео, как самолет во время полета задел столб с проводами и упал...
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