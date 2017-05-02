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Одномоторный самолет задел столб и упал на проезжую часть в США

03.05.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Момент крушения запечатлела камера видеорегистратора одного из водителей. Одномоторный самолет Piper PA-32 снижался, задел столб и оборвал электрические провода. Сразу после этого у лайнера пробился топливный бак. Произошел взрыв, в результате которого горящим топливом обдало одну из машин.

По сообщениям СМИ, сразу после вылета из аэропорта у самолета отказал двигатель. Согласно данным местной полиции, в результате крушения никто серьезно не пострадал. Повреждены машины, один автомобиль сгорел.

 
 
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Крушение воздушного судна произошло в городе Мекилтео (американский штат Вашингтон). Смотрите на видео, как самолет во время полета задел столб с проводами и упал...

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