Момент крушения запечатлела камера видеорегистратора одного из водителей. Одномоторный самолет Piper PA-32 снижался, задел столб и оборвал электрические провода. Сразу после этого у лайнера пробился топливный бак. Произошел взрыв, в результате которого горящим топливом обдало одну из машин.

По сообщениям СМИ, сразу после вылета из аэропорта у самолета отказал двигатель. Согласно данным местной полиции, в результате крушения никто серьезно не пострадал. Повреждены машины, один автомобиль сгорел.