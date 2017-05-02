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Первый ресторан для одиночек появился в Амстердаме

03.05.2017 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Дизайнер и режиссер из Нидерландов решила помочь людям, которые испытывают дискомфорт, отправляясь в одиночку в кафе, куда люди обычно ходят вдвоем или компанией.

Владелица EENMAAL Марина ван Гор называет ресторан первым в мире заведением, столики в котором рассчитаны на одну персону.

"Запуск EENMAAL дал больше, чем мы могли надеяться: глобальное рассуждение о питании в одиночестве вне дома. По всему миру мы получили очень позитивные отзывы через социальные сети, блоги, радио и телевидение, а также от посетителей, которые ели здесь в первый раз", — рассказала ван Гор.

Это же гениально! Нарушено еще одно табу жизни в большом городе: теперь, если хочется насладиться изысканной едой в ресторане со всем сопутствующим сервисом, совсем не обязательно искать себе компанию или чувствовать неловкость, что занимаешь столик на четверых. Для желающих вкусить изыски кухни в одиночестве открылся ресторан, рассчитанный только на одиночных посетителей! Название ресторана Eenmaal может быть переведено с нидерландского как "один раз", так как это заведение рассчитано на один заказ от одного посетителя за раз. Никаких шумных семей с детьми, никаких романтических вечеров — ничто не должно отвлекать посетителей от наслаждения ужином. И уже тем более никто из пришедших в Eenmaal не будет чувствовать себя неловко из-за того, что пришел в одиночестве. Это, пожалуй, самая главная идея этого ресторана, ведь очень часто люди отказывают себе в ужине в людном месте просто потому что им не с кем разделить свою трапезу и не хочется выглядеть в чужих глазах одиноким. Как вам такой формат ресторана? И как думаете, прижился ли он бы в Петербурге? #одиночество #eenmaal #нидерланды #шеф #шефповар #столикнаодного #амстердам #маринафангоор#чернобелое #black #white #artbar

Публикация от Григорий Пашукевич (@g_daddy_cook) Авг 25 2016 в 5:18 PDT

На сайте заведения говорится, что уединенный ресторан может быть вдохновляющим опытом для современного мира, в котором люди редко бывают наедине с собой и находятся постоянно "на связи".

"В ресторане для одиночек можно отключиться на время", — утверждают создатели заведения.

 
Теги: Минск
 
 
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В необычном заведении стоят столики, рассчитанные только на одного человека.

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