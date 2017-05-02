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Первый ресторан для одиночек появился в Амстердаме
03.05.2017 19:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Дизайнер и режиссер из Нидерландов решила помочь людям, которые испытывают дискомфорт, отправляясь в одиночку в кафе, куда люди обычно ходят вдвоем или компанией.
Владелица EENMAAL Марина ван Гор называет ресторан первым в мире заведением, столики в котором рассчитаны на одну персону.
"Запуск EENMAAL дал больше, чем мы могли надеяться: глобальное рассуждение о питании в одиночестве вне дома. По всему миру мы получили очень позитивные отзывы через социальные сети, блоги, радио и телевидение, а также от посетителей, которые ели здесь в первый раз", — рассказала ван Гор.
На сайте заведения говорится, что уединенный ресторан может быть вдохновляющим опытом для современного мира, в котором люди редко бывают наедине с собой и находятся постоянно "на связи".
"В ресторане для одиночек можно отключиться на время", — утверждают создатели заведения.
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В необычном заведении стоят столики, рассчитанные только на одного человека.
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