В Беларуси больше нельзя будет сдавать в разных населенных пунктах «площадку» и «город» на практическом экзамене на права. Такие изменения предусмотрены постановлением МВД от 11 апреля 2017 года № 91, которое опубликовано на сайте Национального правового портала, пишет БЕЛТА .





Зачастую люди сдавали «площадку», например, в Минске, а «город» — по месту своей регистрации, где-нибудь в регионе. Проблема возникала при внесении результатов практического экзамена в базу данных. Возможности делать это поэтапно нет.

Поэтому когда они вносились на основании личной подписи экзаменатора в карточках, то зачастую возникал вопрос достоверности, пояснил старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Александр Смирнов. Этот нюанс в МВД учли, и теперь экзаменуемые уже не смогут разбивать экзамен. Зато за ними остается право выбора — сдавать его по месту регистрации, либо по месту нахождения автошколы.

Представитель МВД рассказал о других нововведениях. Например, раньше при сдаче практического экзамена на вождение можно было отказаться от видеофиксации. Однако опыт показал, что если такой отказник подавал апелляцию, то в некоторых случаях не представлялось возможным объективно ее рассмотреть. «Теперь во время практического экзамена видеофиксация будет проводиться обязательно», — сказал Александр Смирнов.

Кроме того, в МВД уточнили, какие именно гаджеты нельзя будет брать с собой на теоретический экзамен. Речь идет в том числе об электронных устройствах, носителях информации, средствах мобильной связи. При себе можно иметь только паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца) и документы, которые нужны для этой административной процедуры.