



На финансирование проектов и мероприятий Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы планируется направить 19,4 млрд рублей.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров №320 от 29 апреля, сообщила пресс-служба правительства.

Постановлением утверждены план-график реализации проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, объемы финансирования проектов и мероприятий Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы, а также целевые показатели для республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Национальной академии наук Беларуси, местных исполнительных и распорядительных органов, Белорусского инновационного фонда.

Так, на финансирование проектов и мероприятий Госпрограммы инновационного развития планируется направить 19,4 млрд рублей. Из них 186,8 млн рублей - это средства республиканского бюджета, из местных инновационных фондов будет выделено 200,6 млн рублей, из собственных средств предприятий - 872,8 млн рублей, 14,4 млрд рублей - это иностранные инвестиции, 3,6 млрд рублей - кредитные ресурсы.

Всего в госпрограмме почти 90 проектов и мероприятий. Среди них такие крупные проекты, как строительство Белорусской АЭС, строительство нового дрожжевого завода, строительство экспериментального объекта "Ресурсонезависимый квартал "Дом Парк", организация опытного производства композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати.