В Минске недалеко от Дворца Независимости столкнулось шесть автомобилей. Причины аварии не ясны. Пострадавших нет, только автомобили получили механические повреждения.





ДТП произошло на улице Орловская-проспект Пушкина. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ. В этом районе движение транспорта сильно затруднено.