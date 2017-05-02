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В Минске у Дворца Независимости столкнулось шесть авто - образовалась огромная пробка

03.05.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
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В Минске недалеко от Дворца Независимости столкнулось шесть автомобилей. Причины аварии не ясны. Пострадавших нет, только автомобили получили механические повреждения.


ДТП произошло на улице Орловская-проспект Пушкина. На месте ДТП работают инспекторы ГАИ. В этом районе движение транспорта сильно затруднено.

 
Теги: Минск
 
 
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