По итогам состоявшейся 3 мая в Министерстве спорта и туризма аттестации главным стартом национальной команды Беларуси по биатлону определены XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Для подготовки к ним будет сформирована команда из 13 спортсменов, сообщает biathlon_online .

В список сборной вошли: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Анна Сола, Дарья Юркевич, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Виктор Кривко, Антон Смольский и Александр Дорожко.

Тренерами национальной сборной Беларуси утверждены Федор Свобода, Альфред Эдер (тренер-консультант) и Василий Большаков.

На аттестации в Минспорта также были утверждены тренировочные планы биатлонистов на предстоящий сезон.