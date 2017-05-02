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Сформирована команда Беларуси по биатлону для подготовки к Олимпиаде-2018

03.05.2017 20:24 — Разное | Tut.by  
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По итогам состоявшейся 3 мая в Министерстве спорта и туризма аттестации главным стартом национальной команды Беларуси по биатлону определены XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Для подготовки к ним будет сформирована команда из 13 спортсменов, сообщает biathlon_online.

В список сборной вошли: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Анна Сола, Дарья Юркевич, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Виктор Кривко, Антон Смольский и Александр Дорожко.

Тренерами национальной сборной Беларуси утверждены Федор Свобода, Альфред Эдер (тренер-консультант) и Василий Большаков.

На аттестации в Минспорта также были утверждены тренировочные планы биатлонистов на предстоящий сезон.

 
 
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По итогам состоявшейся 3 мая в Министерстве спорта и туризма аттестации главным стартом национальной команды Беларуси по биатлону определены XXIII зимние...

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