



Соцсеть Facebook увеличит штат на 3 тыс. человек и упростит процедуру жалоб на контент, нарушающий правила пользования. Так Марк Цукерберг отреагировал на ряд инцидентов с трансляциями убийств и самоубийств.

Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал план по борьбе с нежелательным и нарушающим правила соцсети контентом. Компания дополнительно наймет 3 тыс. человек по всему миру, они будут оперативно отслеживать поступающие от пользователей жалобы на публикации. Сейчас над этим уже работают 4,5 тыс. человек, расширить штат планируется в течение года. Кроме того, соцсеть упростит механизм подачи жалоб на публикации, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы, пишет РБК.

Цукерберг таким образом отреагировал на ряд инцидентов, когда в соцсети публиковались и долгое время оставались доступными видео убийств или самоубийств. В середине апреля пользователь Стив Стивенс разместил на своей странице видео убийства пожилого прохожего в Кливленде, штат Огайо, США. Позднее убийца покончил с собой. Критика в адрес Facebook была связана с тем, что видеозапись убийства оставалась доступной на протяжении нескольких часов.

В конце апреля резонанс также вызвали публикации видео на Facebook, на которых мужчина из Таиланда убил свою малолетнюю дочь, а затем покончил с собой. Администраторы соцсети удалили записи с убийством только спустя сутки.

«На протяжении последних недель мы стали свидетелями того, как люди причиняли на Facebook боль себе или другим, будь то в прямых трансляциях или на видеозаписях. Это душераздирающе, и я раздумывал о том, что нам надо улучшить для нашего сообщества», - написал Цукерберг.

Увеличение штата позволит «лучше работать над удалением вещей, которые мы запрещаем, вроде разжигания ненависти и эксплуатации детей», пояснил он.

По словам главы компании, сотрудники соцсети на прошлой неделе получили уведомление о том, что некий пользователь собирается устроить на Facebook онлайн-трансляцию своего суицида. Сотрудники соцсети связались с правоохранительными органами, и инцидент удалось предотвратить, рассказал Цукерберг. «В других случаях нам так не везло», - добавил он.

СМИ сообщили 1 марта, что Facebook использует искусственный интеллект для анализа публикаций, чтобы определить склонных к суициду пользователей.