В районе станции метро «Каменная Горка» произошла авария: столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на крышу. В ней ехала девушка и двухлетний ребенок. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили сотрудники Объединенной дорожно-аварийной службы.



Фото: ОДАС

В перевернувшейся машине оказались девушка и 2-летняя девочка. Их увезла скорая. Также машины получили механические повреждения. Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Фрунзенского района, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Малышку спасло детское автокресло.



Фото: ОДАС