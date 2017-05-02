﻿ У метро "Каменная Горка" перевернулась машина. Двухлетнюю пассажирку спасло автокресло. 21.by
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У метро "Каменная Горка" перевернулась машина. Двухлетнюю пассажирку спасло автокресло

03.05.2017 20:11 — Разное | Tut.by  
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В районе станции метро «Каменная Горка» произошла авария: столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на крышу. В ней ехала девушка и двухлетний ребенок. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили сотрудники Объединенной дорожно-аварийной службы.


Фото: ОДАС

В перевернувшейся машине оказались девушка и 2-летняя девочка. Их увезла скорая. Также машины получили механические повреждения. Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Фрунзенского района, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Малышку спасло детское автокресло.


Фото: ОДАС
 
 
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В районе станции метро «Каменная Горка» произошла авария: столкнулись два автомобиля. Один из них перевернулся на крышу. В ней ехала девушка и двухлетний ребенок.

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