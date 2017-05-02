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"Амкодор" открыл в Бангладеш сервисный центр

03.05.2017 20:53 — Разное | Ежедневник  
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"Амкодор" открыл в Бангладеш сервисный центр

ОАО "Амкодор" открыл в городе Палаш (Народная Республика Бангладеш) торгово-сервисный центр «AMKODOR Palash Industrial Zone Ltd.».

Как сообщила пресс-служба министерства промышленности, в торжественной церемонии официального открытия приняли участие министр промышленности Республики Беларусь Виталий Вовк, министр местного самоуправления и развития сельской местности и кооперативов Народной Республики Бангладеш Хандкер Мошарраф Хоссейн и генеральный директор ОАО «Амкодор» Валерий Иванкович.

С июля 2015 года ОАО «Амкодор» поставило в Бангладеш 1395 единиц техники и машинокомплектов на общую сумму в 50 млн долларов. Среди специальных машин – погрузчики с бортовым поворотом, экскаваторы-погрузчики, катки асфальтовые, универсальные погрузчики, отвалы, захваты, буры, гидромолоты. В целях организации обслуживания поставленной техники 27 апреля 2017 года открыт сервисный центр.

В рамках официального визита состоялась встреча министра промышленности Виталия Вовка с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шэйх Хасиной Вазед. Во время переговоров были рассмотрены вопросы наращивания взаимного товарооборота, ход реализации совместных проектов по поставке техники, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в машиностроительной области. В свою очередь премьер-министр Бангладеш Шэйх Хасина Вазед подчеркнула важность в постоянном совершенствовании торгово-экономического сотрудничества между странами и назвала Амкодор флагманом в развитии взаимоотношений Республики Беларусь и Народной Республикой Бангладеш

 
 
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ОАО "Амкодор" открыл в городе Палаш (Народная Республика Бангладеш) торгово-сервисный центр «AMKODOR Palash Industrial Zone Ltd.».

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