﻿ "Монако" играет в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Мультимедийный онлайн TUT!. 21.by
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"Монако" играет в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Мультимедийный онлайн TUT!

03.05.2017 21:30 — Разное | Tut.by  
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Во втором полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов сыграют французский «Монако» и итальянский «Ювентус».

«Монако» уже стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша. Яркий атакующий стиль, основанный на таланте подрастающих звезд клуба, влюбил в себя болельщиков и оставил за бортом Лиги чемпионов сначала английский «Манчестер Сити», а затем и немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

Противостоять монегаскам сегодня будет команда, которая, наоборот, сильна своей обороной. Джанлуиджи Буффон и партнеры еще не пропустили в плей-офф Лиги чемпионов ни одного гола, поочередно разобравшись с португальским «Порту» и испанской «Барселоной».


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

  

«Монако»
  0−0  

«Ювентус»
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Во втором полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов сыграют французский "Монако" и итальянский "Ювентус".

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