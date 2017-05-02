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Во втором полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов сыграют французский «Монако» и итальянский «Ювентус».

«Монако» уже стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша. Яркий атакующий стиль, основанный на таланте подрастающих звезд клуба, влюбил в себя болельщиков и оставил за бортом Лиги чемпионов сначала английский «Манчестер Сити», а затем и немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

Противостоять монегаскам сегодня будет команда, которая, наоборот, сильна своей обороной. Джанлуиджи Буффон и партнеры еще не пропустили в плей-офф Лиги чемпионов ни одного гола, поочередно разобравшись с португальским «Порту» и испанской «Барселоной».



Фото: twitter.com/ChampionsLeague



«Монако» 0−0 «Ювентус»

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