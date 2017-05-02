|
"Монако" играет в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Мультимедийный онлайн TUT!
Во втором полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов сыграют французский «Монако» и итальянский «Ювентус».
«Монако» уже стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша. Яркий атакующий стиль, основанный на таланте подрастающих звезд клуба, влюбил в себя болельщиков и оставил за бортом Лиги чемпионов сначала английский «Манчестер Сити», а затем и немецкую «Боруссию» из Дортмунда.
Противостоять монегаскам сегодня будет команда, которая, наоборот, сильна своей обороной. Джанлуиджи Буффон и партнеры еще не пропустили в плей-офф Лиги чемпионов ни одного гола, поочередно разобравшись с португальским «Порту» и испанской «Барселоной».
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором полуфинальном матче футбольной лиги чемпионов сыграют французский "Монако" и итальянский "Ювентус".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии