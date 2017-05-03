Как стало известно « Прессболу », над национальными федерациями по олимпийским видам спорта навис туман скорых перемен.

Собственно, слухи о том ходили и раньше, то притихая, то усиливаясь — в такт ли тонкому намеку в кулуарах, или очередному смыслу между строк. Или даже реплике Александра Лукашенко в недавнем обращении к народу и парламенту: «В ближайшее время реформируем полностью федерации».

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И вот конкретика: на днях в офисах общественных объединений спортивной направленности получены письма из НОКа за подписью нового вице-президента Андрея Асташевича . В письмах этих — предписание провести внеочередные отчетно-выборные конференции, итогом которых станет смена на посту председателя. Время не терпит — нужно управиться до 19 мая…

Сказать, что в федерациях известия с улицы Радужной произвели эффект взорвавшейся гранаты, не будет сильным преувеличением. Высокая спортивная общественность впала в плохо скрываемое недоумение и глубокие размышления о смысле происходящего. Хотя модель намечающейся глобальной ротации как раз известна. Теперь за виды спорта будут отвечать не влиятельные персоны с административным ресурсом, как сложилось в последние годы. Ожидается, что руководящие кресла в федерациях займут те, кто спорту не чужой. Иными словами — бывшие авторитетные спортсмены, знающие предмет изнутри.

Факт получения писем от НОКа «Прессболу» подтвердили в самых разных федерациях. Хоккейной, где председательствует Игорь Рачковский. Футбольной, где руководит Сергей Румас. Гандбольной — там главенствует Владимир Коноплев. Баскетбольной — там управляет Максим Рыженков. В федерации фристайла — там у руля Николай Снопков. В биатлонной федерации, где во главе Валерий Вакульчик. Не подтвердили, но и не опровергли — в теннисной, где успешен Александр Шакутин.

А в Белорусской федерации плавания председатель уже новый . Сегодня бывшего вице-премьера Анатолия Тозика сменила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, имеющая звание мастера спорта СССР по плаванию. А в состав президиума БФП вошла трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя.

В других федерациях перемены только планируются, но имена вероятных преемников негромко называют. Так, на смену Рыженкову в баскетболе прочат двух кандидатов. Егора Мещерякова — спортивного директора «Цмокаў», а в недавнем прошлом одного из лучших белорусских баскетболистов. И Ирину Сумникову — олимпийскую чемпионку, которая ради нового вызова будто бы готова вернуться на родину из Москвы. В биатлоне также неофициально звучат новые фамилии — сегодняшних зампредов с богатым спортивным прошлым Сергея Булыгина и Андриана Цыбульского.