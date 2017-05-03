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"Аякс" разгромил футболистов "Лиона" в первой полуфинальной игре Лиги Европы
Голландский «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы нанес в Амстердаме разгромное поражение французскому «Лиону».
«Аякс» — «Лион» — 4:1
Голы: 1:0 — Траоре (25), 2:0 — Дольберг (34), 3:0 — Юнес (49), 3:1 — Вальбуэна (66), 4:1 — Траоре (71).
Удары: 20−10.
Удары в створ: 15−7.
Владение мячом: 49% — 51%.
Предупреждения: Де Лигт (30), Траоре (62) — Гоналон (41).
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«Аякс», впервые за 20 лет пробившийся в полуфинал еврокубков, в домашнем поединке сделал широкий шаг к финалу Лиги Европы.
Героем матча в Амстердаме стал 21-летний форвард из Буркина-Фасо Бертран Исидор Траоре, забивший два мяча и сделавший голевой пас при втором взятии ворот «Лиона».
Ответный матч во Франции состоится 11 мая.
В другой полуфинальной паре Лиги Европы 4 мая первую встречу проведут испанская «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед».
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Голландский "Аякс" в первом полуфинальном матче Лиги Европы нанес в Амстердаме разгромное поражение французскому "Лиону".
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