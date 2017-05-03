Голландский «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы нанес в Амстердаме разгромное поражение французскому «Лиону».



Герой матча с «Лионом» Бертран Исидор Траоре. Фото: Reuters

«Аякс» — «Лион» — 4:1

Голы: 1:0 — Траоре (25), 2:0 — Дольберг (34), 3:0 — Юнес (49), 3:1 — Вальбуэна (66), 4:1 — Траоре (71).

Удары: 20−10.

Удары в створ: 15−7.

Владение мячом: 49% — 51%.

Предупреждения: Де Лигт (30), Траоре (62) — Гоналон (41).

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«Аякс», впервые за 20 лет пробившийся в полуфинал еврокубков, в домашнем поединке сделал широкий шаг к финалу Лиги Европы.

Героем матча в Амстердаме стал 21-летний форвард из Буркина-Фасо Бертран Исидор Траоре, забивший два мяча и сделавший голевой пас при втором взятии ворот «Лиона».

Ответный матч во Франции состоится 11 мая.

В другой полуфинальной паре Лиги Европы 4 мая первую встречу проведут испанская «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед».