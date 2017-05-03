Как стало известно Tribuna.com , полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор Шарангович и Андрей Костицын.



Фото: iihfworlds2016.com

Сборная Беларуси на поезде после товарищеских матчей с хозяевами чемпионата мира переезжала из Бордо в Париж. По приезде все пассажиры поезда были отпущены, а полиция провела тщательный обыск багажа главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко. Также процедуре обыска были подвергнуты нападающие Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

— Когда поезд прибыл, нас, якобы в целях безопасности, попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого: личные вещи игроков и тренеров подверглись очень тщательному досмотру. Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. При этом, что интересно, переводчиком выступал французский гид нашей команды: видимо, никто их досматривавших не владел кириллицей.

Все попытки выяснить, в чем дело, натыкались на жесткое «не мешайте работать». Досмотр длился около 20 минут, и все это время мы находились в оцеплении людей в форме. Кажется, помимо полиции, там были и военные. Закончилось это тем, что нам сказали «хорошо, у вас все в порядке», — прокомментировал инцидент « Прессболу » один из очевидцев события.

Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в телефонном разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY от официальных комментариев пока воздержалась. Она отметила, что сборная Беларуси уже добралась до места дислокации в Париже, заселилась в отель и поужинала.

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Министерство иностранных дел Беларуси в официальном твиттере сообщило, что посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны запрошены объяснения.

Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция провела обыск в расположении сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая проводила тренировочный сбор во Франции. По результатам расследования сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже белорусская сторона выиграла суд и была оправдана .

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

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Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.