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Французская полиция провела обыск сборной Беларуси по хоккею, МИД отреагировал
Как стало известно
Сборная Беларуси на поезде после
После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.
— Когда поезд прибыл, нас, якобы в целях безопасности, попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого: личные вещи игроков и тренеров подверглись очень тщательному досмотру. Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. При этом, что интересно, переводчиком выступал французский гид нашей команды: видимо, никто их досматривавших не владел кириллицей.
Все попытки выяснить, в чем дело, натыкались на жесткое «не мешайте работать». Досмотр длился около 20 минут, и все это время мы находились в оцеплении людей в форме. Кажется, помимо полиции, там были и военные. Закончилось это тем, что нам сказали «хорошо, у вас все в порядке», — прокомментировал инцидент «
Пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина в телефонном разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY от официальных комментариев пока воздержалась. Она отметила, что сборная Беларуси уже добралась до места дислокации в Париже, заселилась в отель и поужинала.
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Министерство иностранных дел Беларуси в официальном
Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.
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Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор...
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