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Россельхознадзор красит зеленкой контрабандное мясо из Беларуси

03.05.2017 21:51 — Разное | БДГ  
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Некондиционную говядину, ввозимую из Беларуси, специалисты Россельхознадзора окрашивают зеленкой и оставляют у перевозчика, ранее ее утилизировали.

По словам представителей ведомства, эта мера вполне законна и даст возможность сократить средства на утилизацию неликвидного мяса. Кроме того, окрашенный зеленкой товар потеряет товарный вид, его не смогут продать, еще раз переправить за территорию Беларуси и даже переработать.  

Данный метод обработки мяса ранее использовался ветеринарно-санитарными службами редко, но отвечает всем правилам закона. В российском управлении отметили, что за первый квартал 2017 года свыше 260 т мяса было запрещено к ввозу в Россию по причине различных нарушений.

Почти 5 тонн говядины из Беларуси были окрашены зеленкой из-за того, что прибыли без сопроводительных документов в машинах с нарушением температурного режима.

Представители управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям отмечают, что в последние недели количество контрафактного мяса выросло в несколько раз. Теперь его окрашивают зеленкой, а самого перевозчика штрафуют.

 
 
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Некондиционную говядину, ввозимую из Беларуси, специалисты Россельхознадзора окрашивают зеленкой и оставляют у перевозчика, ранее ее утилизировали.

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