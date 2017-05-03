Некондиционную говядину, ввозимую из Беларуси, специалисты Россельхознадзора окрашивают зеленкой и оставляют у перевозчика, ранее ее утилизировали.

По словам представителей ведомства, эта мера вполне законна и даст возможность сократить средства на утилизацию неликвидного мяса. Кроме того, окрашенный зеленкой товар потеряет товарный вид, его не смогут продать, еще раз переправить за территорию Беларуси и даже переработать.

Данный метод обработки мяса ранее использовался ветеринарно-санитарными службами редко, но отвечает всем правилам закона. В российском управлении отметили, что за первый квартал 2017 года свыше 260 т мяса было запрещено к ввозу в Россию по причине различных нарушений.

Почти 5 тонн говядины из Беларуси были окрашены зеленкой из-за того, что прибыли без сопроводительных документов в машинах с нарушением температурного режима.

Представители управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям отмечают, что в последние недели количество контрафактного мяса выросло в несколько раз. Теперь его окрашивают зеленкой, а самого перевозчика штрафуют.